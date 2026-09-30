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Опубликовано 30 сентября, 15:03

Охотник за минами сошёл со стапелей: В Петербурге спустили на воду новейший тральщик

В Петербурге спустили на воду новейший тральщик «Семён Агафонов»

Тральщик проекта 12700 «Александрит» Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

Тральщик проекта 12700 «Александрит» Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

Новейший морской тральщик «Семён Агафонов» проекта 12700 «Александрит» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Семён Агафонов» стал 12-м кораблём серии, построенным для российского ВМФ. В церемонии участвовали замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Объединённой судостроительной корпорации, КБ «Алмаз» и властей Петербурга.

«Сегодня замечательное событие, которое показывает правильность принятых в своё время решений руководства ВМФ России, Минобороны РФ, нашей судостроительной промышленности по организации строительства серийных кораблей данного проекта на СНСЗ. Освоена сложнейшая технология», — заявил Мухаметшин.

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения морских мин. Они способны обнаруживать их в воде и на морском дне, не заходя непосредственно в опасную зону, а для обезвреживания использовать различные тралы, телеуправляемые и автономные необитаемые аппараты.

Водоизмещение «Александритов» составляет около 890 тонн, длина — порядка 62 метров, ширина — около десяти метров. Корабль способен развивать скорость около 16 узлов, экипаж насчитывает 44 человека. Особенность проекта — маломагнитный корпус из монолитного стеклопластика.

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза Семёна Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-японской войн. Корабль заложили в январе 2024 года, тогда сообщалось, что он предназначен для Северного флота.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в апреле в состав ВМФ России вошёл тральщик «Полярный» того же проекта 12700 «Александрит». В июне корабль прибыл к месту постоянного базирования в Мурманской области и вошёл в состав сил Северного флота. Кроме того, в апреле на Средне-Невском заводе заложили 16-й тральщик серии — «Дмитрий Глухов».

Больше новостей о новых кораблях, вооружении и разработках российского ОПК — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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