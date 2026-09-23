«Он прекрасно знает»: В Кремле объяснили, что нужно сделать Зеленскому для мира
Песков: Зеленский знает, Зеленский знает, что нужно сделать для мира на Украине
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Владимир Зеленский знает, какие решения необходимо принять для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — сказал представитель Кремля на брифинге вс ответ на соответствующий вопрос.
Одним из таких шагов могла бы стать отмена указа, которым киевский лидер запретил переговоры с российским лидером. Несмотря на свой же запрет, Зеленский ранее заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. На это Дмитрий Песков ответил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе и он вправе приехать в российскую столицу для переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский вправе посетить Москву для встречи с Путиным.
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