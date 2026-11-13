Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вступился за Елену Исинбаеву, заявив, что с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом обошлись несправедливо. По его мнению, прежде чем осуждать спортсменку, следовало разобраться в её позиции и дать ей возможность открыто высказаться. Об этом Тихонов рассказал РИА «Новости».

«Могу сказать, что по отношению к ней поступили абсолютно неверно. Нигде не было ее нормального откровенного интервью. Она была и будет великой спортсменкой. Надо было хотя бы по-человечески разобраться», — подчеркнул бывший биатлонист.

Слова Тихонова прозвучали на фоне включения Исинбаевой в базу Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинская сторона указала в качестве оснований её участие в президентских кампаниях Владимира Путина, получение звания майора в 2015 году и работу в благотворительном фонде «Воскресение», собиравшем средства на строительство главного храма Вооружённых сил РФ.

Примечательно, что Тихонов уже выступал в защиту Исинбаевой. В сентябре он призывал не торопиться с обвинениями после того, как глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала легкоатлетку предательницей. Тогда бывший биатлонист предположил, что слова спортсменки могли неправильно понять, и напомнил о её заслугах перед страной.

Причиной прежней критики стало заявление Исинбаевой о том, что полученные во время выступлений за ЦСКА воинские звания носили номинальный характер. После переезда в Испанию легкоатлетка дистанцировалась от российских военных структур, что вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вячеслав Фетисов упрекнул Исинбаеву в упущенной возможности защитить российских спортсменов в Международном олимпийском комитете. По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легкоатлетка могла активнее использовать своё влияние в организации, чтобы отстаивать интересы соотечественников.