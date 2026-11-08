Испанский футбольный клуб «Тенерифе» пообещал финансово поддерживать годовалую дочь погибшего нападающего Хесуса де Мигеля до её совершеннолетия. Девочку зовут Карла, и руководство команды намерено помогать ей как минимум до 18 лет. Такое решение приняли после трагической гибели 30-летнего спортсмена, сообщает Daily Mail.

Генеральный директор клуба Антонио Мануэль Порро Гранадос рассказал, что инициатива принадлежит основному акционеру «Тенерифе» Райко Гарсии. По его словам, команда собирается сделать для семьи погибшего значительно больше, чем предусмотрено её юридическими обязательствами. Руководство также рассматривает дополнительные способы финансовой помощи.

Гарсия публично подтвердил это обещание во время церемонии памяти футболиста, прошедшей 7 ноября на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес». Он заверил близких де Мигеля, что маленькая Карла никогда не останется одна, а клуб и его болельщики позаботятся о её будущем.

Помимо помощи от команды, для семьи организовали благотворительный сбор. Кампанию запустил футболист Фран Соль, ранее выступавший за «Тенерифе». К акции присоединились известные испанские игроки, в том числе Альваро Мората и Алекс Баэна. На странице сбора на GoFundMe сумма пожертвований уже превысила 150 тысяч евро.

Трагедия произошла 2 ноября во время матча второго дивизиона чемпионата Испании против «Андорры». В концовке встречи де Мигель столкнулся с выбежавшим из ворот голкипером Хесусом Овоно. После удара коленом в грудь нападающий потерял сознание, а позднее у него остановилось сердце. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, однако утром 3 ноября футболист скончался в больнице.

По данным британского издания, предварительное патологоанатомическое заключение указывает на случайную травму грудной клетки. Партнёрша спортсмена Мария Фернандес и их маленькая дочь находились на трибунах во время рокового матча. Также сообщается, что семья может получить базовую компенсацию в размере около 300 тысяч фунтов стерлингов.

5 ноября футболиста похоронили в испанском муниципалитете Наваэрмоса. Проститься с ним приехали партнёры по команде, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Позднее на домашнем стадионе «Тенерифе» состоялась ещё одна церемония памяти, собравшая тысячи болельщиков.

Ранее Life.ru сообщал о расследовании обстоятельств гибели Хесуса де Мигеля. Испанские правоохранители проверяют действия участников матча и оказание медицинской помощи. При этом само начало расследования не означает признания кого-либо виновным. Также стало известно, что вратарь Хесус Овоно тяжело переживает случившееся и даже задумался о завершении футбольной карьеры. По информации СМИ, спортсмен практически не выходит из дома и получает психологическую помощь.