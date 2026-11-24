Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) пока не готово дать правовую оценку удару ВСУ по посёлку Юбилейное в Луганске. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Джереми Лоуренс.

По его словам, специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и проверять сведения о пострадавших. Работа осложняется отсутствием сотрудников управления на подконтрольных России территориях и ограниченным числом независимых источников информации.

«Мы продолжаем сбор информации и проверяем обстоятельства данного нападения, а также данные о жертвах», — пояснил Лоуренс.

Вместе с тем представитель УВКПЧ признал, что случившееся вписывается в общую тенденцию роста числа жертв среди мирного населения на этих территориях.

Напомним, по данным властей ЛНР, ВСУ атаковали посёлок Юбилейное в ночь на 20 ноября. Повреждения получили 19 домов, в одном из зданий обрушились перекрытия. Поисково-спасательная операция продолжалась больше суток, а число погибших достигло шести.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 21 ноября сообщила о подготовке обращения в УВКПЧ. Омбудсмен намерена добиваться публичного осуждения атаки международной организацией. Она также пообещала направить гуманитарную помощь пострадавшим.