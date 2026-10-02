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Опубликовано 2 октября, 10:16

Опыт Суджи превратили в тренировку для молодых офицеров России

Офицеров начали готовить в «Суджинской трубе» в Хабаровском крае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Молодых российских офицеров начали обучать действиям в замкнутом пространстве на специальном полигоне в Хабаровском крае. Одно из учебных мест получило название «Суджинская труба» — упражнение разработано с учётом боевого опыта СВО, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Подготовку проходят младшие офицеры — недавние выпускники военных вузов. Во время занятий они отрабатывают действия штурмовых подразделений при выдвижении к объекту атаки, ведении боя в лесу и овладении опорными пунктами.

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На полигоне для них оборудовали сразу несколько учебных зон: «Бой в городе», «Тактический дом» и «Суджинскую трубу».

Инструктор Максим Торунов объяснил, что последнее упражнение должно научить военнослужащих работать в тесном замкнутом пространстве и неблагоприятных условиях. Подготовка проходит в том числе в противогазах и средствах индивидуальной защиты.

Название упражнения отсылает к операции российских военных в районе Суджи в марте 2025 года, когда для выхода в тыл использовался участок газопровода. Этот опыт теперь учитывается при подготовке новых командиров.

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Помимо этого офицеры отрабатывают стрельбу из штатного оружия, метание гранат, управление боевой техникой, багги и мотоциклами на пересечённой местности. В программу также вошли тактическая медицина, применение беспилотников, радиоэлектронная борьба, РХБ-защита, инженерная подготовка и работа с современными цифровыми системами связи.

Занятия проводят офицеры и инструкторы с боевым опытом. Сбор продлится несколько недель, после чего подготовку продолжат в соединениях и воинских частях ВВО на Дальнем Востоке.

Ранее Life.ru показывал, как военнослужащие впервые продемонстрировали журналистам выход из газовой трубы после операции «Поток». Трубу использовали российские подразделения для скрытного выхода в районе Суджи.

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Марина Фещенко
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