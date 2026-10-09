Основателя «Рыбаря» Звинчука и его супругу допрашивают в столице Черногории
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Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его супругу, ранее задержанных в Черногории, доставили в столицу — Подгорицу, — где их допрашивают. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, у супругов изъяли телефоны и документы. Подробности допроса и их процессуальный статус пока не уточняются.
По информации черногорских СМИ, Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу, предположительно, взяли ещё несколько человек, в том числе супругу Валерию Звинчук. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.
Life.ru ранее писал, что Великобритания ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и супруги его основателя. До этого ограничения распространили на сам военно-аналитический центр и Михаила Звинчука. Лондон обвинял проект в распространении российской пропаганды и информационном влиянии.
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