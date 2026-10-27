Останки Тарховых могут лежать на чужой даче: Внучка раскрыла новую версию в суде

Останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи могут находиться на даче Таисии Киселёвой — матери одной из фигуранток дела об убийстве. Такое предположение высказала в суде внучка погибших Екатерина Бельская (Тархова), сообщает корреспондент РЕН-ТВ. При этом подсудимая призналась, что точного местонахождения останков не знает.

Речь идёт о дачном участке матери Светланы (Нателлы) Метревели, которую следствие считает организатором преступления. Правоохранители уже проверяли эту территорию, однако ничего не обнаружили.

Допрос Бельской продолжается третий день. Подсудимая настаивает, что никогда не собиралась расправляться с родственниками, несмотря на существовавшие между ними разногласия.

«Несмотря на все конфликты в семье, я никогда не хотела никого убивать, я такое даже не рассматривала», — сказала внучка бывшего градоначальника.

По словам Бельской, она стала жертвой манипуляций семьи Метревели. За пять лет знакомства девушка якобы перевела им около 50 миллионов рублей. Светлану Метревели она воспринимала почти как мать и, как утверждает, находилась под её сильным психологическим влиянием. Сама Светлана вместе с племянником Дмитрием скрылась от следствия.

При этом Бельская признала, что по указанию предполагаемых сообщников давала дедушке и бабушке капсулы с неизвестным веществом. Она уверяет, что не знала об их опасности и считала, будто препараты помогут наладить отношения в семье. Умысел на убийство и причастность к расчленению тел подсудимая отрицает.

Согласно её показаниям, Наталья Тархова предположительно умерла 2 января 2025 года. Обнаружив бабушку без признаков жизни, Екатерина, по её словам, впала в истерику и позвонила Метревели. Та якобы накричала на неё и потребовала продолжать выполнять указания. На следующий день, как предполагает Бельская, умер и Виктор Тархов.

По версии следствия, супругов убили ради завладения их имуществом. После смерти тела были расчленены, а останки вывезены из квартиры. Однако обнаружить их до сих пор не удалось. Виновность подсудимых предстоит установить суду.

Ранее Life.ru подробно следил за развитием этой истории. Ещё в июле внучка Тарховых заявила о возможных новых участниках дела, рассказав о людях из окружения Метревели, сведения о которых, по её мнению, следствие не учло. На заседании 13 октября стало известно о кукле вуду, которую Бельской якобы передали через Таисию Киселёву. При обыске у подсудимой также находили предметы с фотографиями погибших и записи обрядов. На следующем заседании Екатерина рассказала о тёплых отношениях с бабушкой и дедушкой, утверждая, что семейные разногласия не были причиной для ненависти. В суде также изучали результаты экспертиз биологических следов, обнаруженных в квартире супругов Тарховых.