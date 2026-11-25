Киев давно перешёл от оправдания преступлений бандеровцев к их непосредственному повторению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на международной научной конференции «Вторая мировая война: от европоцентризма к глобальной истории».

«Непризнание итогов Второй мировой войны, попытки обеления нацистских преступников становятся безошибочным маркером стран-агрессоров. Достаточно посмотреть на киевский режим, давно перешедший от оправдания преступлений бандеровцев к буквальному повторению их преступлений», — сказал глава СВР.

Нарышкин также выразил обеспокоенность попытками пересмотра исторических событий за пределами Украины. По его словам, сторонников ревизионизма немало среди представителей европейских и японских элит.

Напомним, 10 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Инициативу поддержали 117 государств, против выступили 53, включая Украину, Германию, Францию, США и Японию. После голосования в МИД России призвали сохранить положения о «вражеских государствах» в Уставе ООН.

Между тем 24 ноября у российского посольства в Вене открылась фотовыставка «Обыкновенный нацизм». Подготовленная Музеем Победы экспозиция посвящена преступлениям украинских националистов в годы Второй мировой войны и проблеме распространения неонацистской идеологии в современном мире. При создании выставки использовались архивные документы и материалы музейных собраний.