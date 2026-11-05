Праздничные выходные пролетели незаметно, зато кинопрокат и онлайн-кинотеатры приготовили немало интересного. Уже 5 ноября на большие экраны возвращаются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, а Александр Скарсгард перевоплотится в необычного идеального мужа. Поклонников сериалов ждут детектив с элементами мистики и новая криминальная драма о казанских группировках. Life.ru рассказывает, какие премьеры 5–8 ноября стоит добавить в список просмотра.

«Настройщик» (18+): талантливый музыкант становится профессиональным взломщиком

Фильм «Настройщик»: премьера 5 ноября в кинотеатрах России, сюжет фильма и актёры Лео Вудалл и Дастин Хоффман. Фото © Кадр из фильма «Настройщик», режиссёр Дэниэл Роэр сценаристы Дэниэл Роэр, Роберт Рэмси

Уже 5 ноября в российских кинотеатрах выходит криминальный триллер «Настройщик», главный герой которого обладает настолько идеальным музыкальным слухом, что способен открывать даже самые сложные сейфы. Правда, использовать свой удивительный талант он решает совсем не по назначению. Молодой настройщик фортепиано обнаруживает, что способен различать звуки механизмов внутри сейфовых замков. Его способности привлекают внимание преступников, а сам музыкант постепенно оказывается втянут в опасный мир ограблений.

Главную роль исполнил Лео Вудалл, которого зрители могут помнить по сериалу «Белый лотос». Вместе с ним в фильме снялись Дастин Хоффман, Жан Рено и Гавана Роуз Лю. Режиссёром выступил Дэниэл Роэр. Это история для тех, кто любит необычные криминальные сюжеты, хитроумные ограбления и героев, вынужденных выбирать между собственными принципами и большими деньгами.

«Плетёный муж» (18+): Александр Скарсгард становится идеальным супругом из ивовых прутьев

«Плетёный муж»: премьера 5 ноября, сюжет новой фэнтези-комедии с Александром Скарсгардом и Оливией Колман. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры

Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

5 ноября в российский прокат выходит фэнтезийная комедия «Плетёный муж». Кажется, её создатели нашли способ обзавестись идеальным супругом. Достаточно просто попросить местного мастера сплести его из лозы! Главная героиня устала от одиночества и постоянных насмешек жителей своей деревни. Однажды она обращается к Корзинщику с необычным заказом. Женщина хочет получить собственного мужа, причём сделанного из ивовых прутьев.

Неожиданно её желание исполняется. Новый супруг оказывается заботливым, верным и невероятно привлекательным. Казалось бы, теперь героиню ждёт счастливая жизнь, но окружающие совершенно не готовы принять такую любовь. В главных ролях Александр Скарсгард и обладательница «Оскара» Оливия Колман. Также в картине снялись Питер Динклэйдж и Элизабет Дебики. «Плетёный муж» сочетает романтическую историю, абсурдный юмор и сказочную атмосферу. Подойдёт зрителям, которым наскучили обычные мелодрамы.

«Сумерки. Сага. Затмение» (18+): Эдвард, Белла и Джейкоб снова на большом экране

«Сумерки. Сага. Затмение»: повторный прокат с 5 ноября, актёры и сюжет третьего фильма о вампирах в России. Фото © Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение», режиссёр Дэвид Слэйд сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер

Хорошая новость для тех, кто когда-то выбирал между командой Эдварда и командой Джейкоба. Как указано в календаре кинопремьер, уже 5 ноября третья часть культовой вампирской саги возвращается в российские кинотеатры спустя 16 лет после первоначального выхода.

Белла Свон продолжает разрываться между чувствами к вампиру Эдварду Каллену и оборотню Джейкобу Блэку. Однако разобраться в личной жизни ей мешают куда более серьёзные проблемы. В Сиэтле происходят таинственные исчезновения людей, а армия новорождённых вампиров готовится к нападению.

Чтобы защитить Беллу, давним врагам придётся объединить силы. Но смогут ли Эдвард и Джейкоб забыть о соперничестве хотя бы перед лицом общей опасности? На экраны возвращаются Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер. Повторный прокат станет отличной возможностью вспомнить конец нулевых, любимых героев и атмосферу подростковой романтики.

«Лето в Бадене» (18+): Филипп Янковский в драме о Достоевском и потерянных надеждах

«Лето в Бадене»: премьера 5 ноября, сюжет новой драмы о Достоевском и главная роль Филиппа Янковского. Фото © Кадр из фильма «Лето в Бадене», режиссёр Антон Желнов сценаристы Антон Желнов, Юрий Сапрыкин

5 ноября в кинотеатрах России стартует показ историко-биографической драмы «Лето в Бадене», основанной на одноимённом романе Леонида Цыпкина. В центре истории советский интеллигент, который пытается найти смысл жизни через творчество Фёдора Достоевского.

Действие разворачивается в 1970-е годы. Главный герой занимается наукой и медициной, а в свободное время пишет художественные произведения, которые не решается публиковать. Его размеренная жизнь рушится, когда единственный сын решает навсегда покинуть Советский Союз.

Личная трагедия оборачивается серьёзными последствиями для карьеры и положения героя в обществе. Потеряв привычные ориентиры, он решает осуществить давнюю мечту и написать книгу о Достоевском. Главную роль исполнил Филипп Янковский. Компанию ему составили Мария Смольникова, Павел Табаков и Александра Мареева. Режиссёром выступил Антон Желнов. Это картина для зрителей, которым интересны сложные человеческие судьбы, литература и история советской интеллигенции.

«Улей» (18+): Актёр погибает прямо на сцене, но театр не собирается останавливать представление

«Улей»: премьера 5 ноября, сюжет детективного сериала об убийстве в театре и его актёры. Фото © Кадр из фильма «Улей», режиссёр Сергей Осипьян сценаристы

Анна Бартенева, Рушан Бикмурзин, Сергей Осипьян

5 ноября состоится премьера российского детективного сериала «Улей» режиссёра Сергея Осипьяна. Новинка объединяет театральное закулисье, мистическую атмосферу и мотивы эрзянского фольклора. Труппа Мордовского национального театра приезжает в Москву на фестиваль со спектаклем «Улей». Однако прямо во время представления происходит трагедия. Исполнитель главной роли погибает на сцене.

Следователь склоняется к версии несчастного случая, но монтировщик Алексей уверен, что актёра убили. Вместе с артисткой Ритой он начинает собственное расследование. Постепенно становится понятно, что за кулисами скрывается гораздо больше тайн, чем можно было предположить. В сериале снялись Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутеповы, а Евгений Цыганов появится в камео. Всего запланировано шесть эпизодов. Первые две серии станут доступны в день премьеры, а остальные будут выходить еженедельно по четвергам.

«Чёрный пёс», 8-й сезон (16+): Владимир Епифанцев снова выходит на охоту за преступниками

«Чёрный пёс», 8-й сезон: премьера 5 ноября на НТВ, сюжет нового российского детектива с Владимиром Епифанцевым. Фото © Кадр из фильма «Черный пёс», режиссёры Александр Франскевич-Лайе, Владимир Янковский сценаристы

Николай Чергинец, Глеб Шпригов, Андрей Карелин

5 ноября в 20:00 НТВ покажет восьмой сезон российского детективного боевика «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Главный герой Андрей Рубцов продолжает противостояние с опасным киберпреступником по прозвищу Пересмешник. За мошенником стоит целая криминальная система, а его преступления затрагивают близких Рубцова.

Чтобы выманить противника, Рубцов решает устроить ловушку. Приманкой станет секретная информация, за которой охотится Пересмешник. Однако подобная игра требует от героя готовности поставить под удар не только себя, но и окружающих. Восьмой сезон продолжит историю противостояния, начатую в предыдущей части. Вместе с Епифанцевым в сериале снялись Вера Шпак, Павел Крайнов и Виктория Маслова.

«Бродяга. Призрак офиса» (16+): мёртвый начальник неожиданно оказывается живым

«Бродяга. Призрак офиса»: премьера 5 ноября на ТВ Центре, сюжет четвёртого сезона детектива и актёры. Фото © Кадр из фильма «Бродяга. Призрак офиса», режиссёры

Гузэль Киреева, Сергей Борчуков, Ашот Кещян сценаристы Ашот Кещян, Оксана Горгоц, Геннадий Кондратьев

Ещё одна российская детективная премьера 5 ноября состоится на телеканале ТВ Центр. Как сообщает TV Mag, в 18:10 зрителям покажут четвёртый сезон сериала «Бродяга», получивший название «Призрак офиса». Главный герой столкнётся с загадочной историей, которая на первый взгляд кажется совершенно необъяснимой.

Супруга Алексея Сафронова однажды задерживается на работе и обнаруживает в кабинете директора его мёртвое тело. Женщина вызывает полицию, но прибывшие сотрудники находят начальника совершенно живым и невредимым. Поначалу кажется, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Однако Алексей верит жене и решает выяснить, что случилось на самом деле.

Параллельно в городе появляется серийный убийца, который выбирает жертв среди мужчин и использует редкий яд. К своим ролям вернулись Николай Иванов, Татьяна Ратникова, Пётр Кислов и Дмитрий Бедерин. Зрителей ждут запутанные преступления и тайны, в которых далеко не всё оказывается таким, каким выглядит сначала.

«Айда!» (18+): Никита Кологривый и Владимир Вдовиченков в криминальной драме о казанских бандах

Криминальная драма «Айда!»: премьера, сюжет и актёры. Фото © Кадр из фильма «Айда!», режиссёры Олег Асадулин сценарист Михаил Зубко

6 ноября в онлайн-кинотеатре состоится премьера российского криминального сериала «Айда!», рассказывающего о становлении организованной преступности в Казани конца 1970-х годов. В центре сюжета подросток Гриша, выросший в обеспеченной семье. После переезда из Волгограда в Казань он попадает в совершенно незнакомый мир, где улицы поделены между группировками, а конфликты часто решаются с помощью насилия.

Пытаясь найти своё место среди сверстников, Гриша постепенно оказывается втянут в криминальную среду. На другом уровне противостояния разворачивается конфликт между лидерами преступного мира и сотрудниками уголовного розыска, которые начинают понимать масштаб происходящего.

Сериал основан на реальных событиях и посвящён истории одной из самых известных преступных группировок советской Казани, «Тяп-Ляп». В актёрский состав вошли Никита Кологривый, Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьёв, Алексей Серебряков, Екатерина Климова и Алексей Онежен.

«Не муж и не отец» (16+): семейные тайны после загадочного убийства

«Не муж и не отец»: премьера 7 ноября на ТВ Центре, сюжет новой детективной мелодрамы и исполнители ролей. Фото © Кадр из фильма «Не муж и не отец», режиссёр Жанна Коханова сценаристы Анна Атаманчук, Егор Самсонов (автор идеи)

В субботу, 7 ноября, в 17:15 на телеканале ТВ Центр состоится премьера четырёхсерийной детективной мелодрамы «Не муж и не отец», в которой обычная семейная жизнь оказывается прикрытием для опасных секретов.

В городском парке находят тело предпринимательницы Ирины Дороховой. Следователи подозревают, что женщина стала жертвой серийного убийцы. Однако родственники погибшей сомневаются в этой версии. Сестра Ирины Соня считает, что к преступлению может быть причастен супруг убитой, Андрей. Но тот, в прошлом работавший следователем, тоже не доверяет близким и начинает собственное расследование. Чем дальше продвигаются поиски убийцы, тем больше выясняется подробностей о жизни Ирины, о которых её семья даже не подозревала. В главных ролях Евгения Розанова, Олег Назаров, Никита Абдулов и Артём Курень.