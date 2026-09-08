От зятя Трампа до переговорщика: Как Кушнер стал самым влиятельным дипломатом

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, стал одной из центральных фигур американской дипломатии. Сейчас он участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает контакты с представителями России и Украины, пишет The Wall Street Journal.

Одним из символов новой роли Кушнера издание назвало фотографию, сделанную в Москве. На снимке он стоит у американского правительственного самолёта и пожимает руку российскому переговорщику Кириллу Дмитриеву.

До первого президентского срока Трампа у Кушнера почти не было опыта в международной политике. Однако после прихода тестя в Белый дом он начал участвовать в переговорах по торговым вопросам и вооружённым конфликтам.

В 2021 году Кушнер основал инвестиционный фонд Affinity Partners. Компания управляет активами более чем на пять миллиардов долларов, а среди её первых инвесторов были крупные ближневосточные структуры. Это стало причиной разговоров о возможном конфликте интересов, однако на карьере Кушнера не отразилось.

На публике он старается выглядеть спокойным и доброжелательным переговорщиком. Свой подход Кушнер объяснил через бизнес-модель: «Война — это отрицательная сумма, от войны проигрывают все, тогда как бизнес и мир — это положительная сумма».

Недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву некоторые восприняли как признак того, что попытки Кушнера и спецпосланника США Стива Уиткоффа наладить диалог зашли в тупик. Оба американских представителя продолжают искать варианты завершения конфликта, но пока не добились прорыва.

После переговоров в Москве Кушнер и Уиткофф отправились в Киев на поезде, который на табло назвали «Экспрессом мира». Их улыбки после встречи стали отдельным поводом для обсуждения: в Сети предположили, что это могли быть не столько эмоции от итогов переговоров, сколько реакция на своеобразный «стендап» Зеленского. На официальной встрече участники украинской делегации появились в чёрной одежде, без галстуков, а некоторые — в кроссовках. Один из пользователей назвал представителей Украины «клоунами», тогда как переговорный процесс завершился без публично объявленного прорыва.

Пока американские представители пытаются найти дипломатическую формулу, Москва публично обозначает рамки возможного урегулирования. Ранее Песков заявил, что условия России для завершения конфликта давно определены. Он напомнил о позиции, которую президент Владимир Путин изложил ещё на выступлении в МИД летом 2024 года. В Кремле также заявили, что решение о принятии этих условий остаётся за Киевом.