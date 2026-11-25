В Липецкой области ликвидировали открытое горение складов в Новом Ольшанце. Об успешном завершении этого этапа тушения рассказали в региональном управлении МЧС.

Спасателям удалось удержать огонь в пределах складских помещений, не допустив его распространения на соседние здания. Никто не пострадал. Сейчас пожарные разбирают повреждённые конструкции и проливают их водой, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним, 24 ноября на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» произошёл крупный пожар. Пламя охватило складские помещения одного из предприятий, площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров. К тушению привлекли около 30 специалистов и семь единиц техники. Власти региона также направили к месту происшествия передвижную экологическую лабораторию для проверки содержания вредных веществ в воздухе.

Между тем 23 ноября пожарные ликвидировали открытое горение на складе в приморской Находке. Пламя распространилось на 2300 квадратных метров, борьба с огнём продолжалась всю ночь.