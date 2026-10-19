Овечкин с супругой стал пивной кружкой с Октоберфеста на Хэллоуин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал костюм пивной кружки для вечеринки в честь Хэллоуина. Его супруга Анастасия Шубская появилась на празднике в образе официантки с Октоберфеста. Фотографиями Шубская поделилась в социальных сетях.

Костюмированную вечеринку организовал хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». По традиции команда собрала игроков и членов их семей на праздничное мероприятие перед Хэллоуином.

В прошлом году Александр Овечкин и Анастасия Шубская выбрали для Хэллоуина образы гладиаторов. На обоих были красные плащи и кожаные доспехи.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин приблизился к клубному рекорду по количеству голевых передач. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» российский форвард записал на свой счёт 761-й результативный пас за карьеру. Теперь Овечкину не хватает всего одной передачи, чтобы повторить достижение шведского нападающего Никласа Бэкстрёма, который отдал 762 голевых паса за «Вашингтон». Сам матч завершился победой «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду со счётом 4:2.