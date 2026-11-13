Владимир Зеленский, возможно, не чувствует себя комфортно в Киеве, поэтому предпочитает проводить встречи с зарубежными партнёрами в европейских странах. Такое предположение высказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, обратив внимание на маршруты участников недавних переговоров России, США и Украины.

«Похоже, все эти слухи о том, что Зеленский не очень-то комфортно себя ощущает в Киеве, не беспочвенны. Он устроил передвижной офис по всей Европе и готов тратить бюджетные деньги на бесконечные гастроли», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Поводом для такого вывода стало различие в действиях российской и украинской сторон после переговоров в Абу-Даби. Делегация Москвы вернулась в Россию, где Владимир Путин заслушал доклад её участников на совещании с постоянными членами Совбеза. Зеленский же для встречи с теми же представителями США выбрал Ирландию. Переговоры состоялись 12 ноября на военной авиабазе Кейсмент неподалёку от Дублина. Туда же прибыл глава украинской делегации Рустем Умеров. Юнашев обратил внимание, что в отличие от Путина, принимавшего переговорщиков в собственной столице, Зеленский вновь оказался за границей.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Верховной рады Артём Дмитрук подсчитал количество дней, проведённых Зеленским за границей с февраля 2022 года. По утверждению парламентария, украинский политик отсутствовал в стране более 740 дней. Дмитрук раскритиковал его зарубежные поездки на фоне ограничений на выезд, действующих для значительной части украинских мужчин.