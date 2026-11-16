Отстранение молодёжной сборной России от чемпионата мира по хоккею не должно осложнить возвращение отечественных спортсменов на международные турниры в других дисциплинах. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных последствиях решения Международной федерации хоккея (IIHF).

«Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», — сказал представитель Кремля.

Решение IIHF принял несмотря на обязательства от Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные до участия в пяти международных чемпионатах. Федерация выразила несогласие с вердиктом, указав на сложности с визами, безопасностью и организацией соревнований.