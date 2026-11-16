Песков исключил влияние недопуска хоккеистов РФ на другие виды спорта
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Отстранение молодёжной сборной России от чемпионата мира по хоккею не должно осложнить возвращение отечественных спортсменов на международные турниры в других дисциплинах. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных последствиях решения Международной федерации хоккея (IIHF).
«Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», — сказал представитель Кремля.
Решение IIHF принял несмотря на обязательства от Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные до участия в пяти международных чемпионатах. Федерация выразила несогласие с вердиктом, указав на сложности с визами, безопасностью и организацией соревнований.
Ранее Life.ru сообщал, что министр спорта РФ Михаил Дегтярёв призвал пересмотреть право IIHF на проведение международных турниров из-за недопуска российской молодёжной сборной на ЧМ. По его мнению, соревнования следовало перенести из Канады в страну, готовую принять всех допущенных участников. Федерация хоккея России и Олимпийский комитет России уже обратились в МОК.
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