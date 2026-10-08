Песков: Путину не пришлось давать поручения по горящему танкеру в Чёрном море

Отдельных поручений от президента Владимира Путина в ситуации с горящим в Чёрном море танкером «Афрамакс Рио» не понадобилось, поскольку ведомства действовали быстро сами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, оперативно отреагировал Минтранс. Речь о судне, которое загорелось после удара безэкипажного катера.

«Там не было необходимости президенту давать поручения, потому что очень оперативно Минтранс, министр [Андрей] Никитин собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства», — сказал он.