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Регион
Опубликовано 8 октября, 11:24

Песков: Путину не пришлось давать поручения по горящему танкеру в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельных поручений от президента Владимира Путина в ситуации с горящим в Чёрном море танкером «Афрамакс Рио» не понадобилось, поскольку ведомства действовали быстро сами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, оперативно отреагировал Минтранс. Речь о судне, которое загорелось после удара безэкипажного катера.

«Там не было необходимости президенту давать поручения, потому что очень оперативно Минтранс, министр [Андрей] Никитин собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства», — сказал он.

Танкер после атаки БЭК понесло вдоль Сочи: Что происходит с «Афрамакс Рио»
Танкер после атаки БЭК понесло вдоль Сочи: Что происходит с «Афрамакс Рио»

Напомним, Life.ru писал, что в акватории Чёрного моря вблизи Сочи загорелся танкер из-за атаки морских дронов ВСУ, после чего власти временно закрыли пляжи федеральной территории. Судно шло под либерийским флагом. В результате столкновения произошла утечка нефти с последующим открытым возгоранием. Спасательные службы изначально не имели возможности подойти к эпицентру аварии из-за чрезвычайно высокой температуры и масштабов пламени. При этом всех 23 членов экипажа, являющихся гражданами Индии, удалось спасти.

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Вероника Бакумченко
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