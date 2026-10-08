Песков: Путину не пришлось давать поручения по горящему танкеру в Чёрном море
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отдельных поручений от президента Владимира Путина в ситуации с горящим в Чёрном море танкером «Афрамакс Рио» не понадобилось, поскольку ведомства действовали быстро сами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, оперативно отреагировал Минтранс. Речь о судне, которое загорелось после удара безэкипажного катера.
«Там не было необходимости президенту давать поручения, потому что очень оперативно Минтранс, министр [Андрей] Никитин собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства», — сказал он.
Напомним, Life.ru писал, что в акватории Чёрного моря вблизи Сочи загорелся танкер из-за атаки морских дронов ВСУ, после чего власти временно закрыли пляжи федеральной территории. Судно шло под либерийским флагом. В результате столкновения произошла утечка нефти с последующим открытым возгоранием. Спасательные службы изначально не имели возможности подойти к эпицентру аварии из-за чрезвычайно высокой температуры и масштабов пламени. При этом всех 23 членов экипажа, являющихся гражданами Индии, удалось спасти.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.