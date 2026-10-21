Песков раскрыл, состоится ли встреча Уиткоффа с премьером Китая в Петербурге

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Константиновском дворце не ожидается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

При этом оба политика 21 октября находятся в Санкт-Петербурге. Уиткофф проводит переговоры с Владимиром Путиным в Константиновском дворце. В центре внимания сторон — украинское урегулирование, экономическое сотрудничество и гуманитарные вопросы.

В свою очередь, Ли Цян встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Переговоры прошли в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Стороны обсудили торговлю, энергетику, транспорт и другие направления сотрудничества.

Ранее в Осло состоялись консультации представителей США, Украины и европейских стран. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал их конструктивными. Участники обсуждали территориальные вопросы, санкции и гарантии безопасности Киеву. Подготовленные предложения американская сторона намеревалась передать российскому руководству.