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Регион
Опубликовано 21 октября, 14:45

Песков раскрыл, состоится ли встреча Уиткоффа с премьером Китая в Петербурге

Песков: Встреча Уиткоффа с Ли Цяном в Петербурге не планируется

Обложка © ТАСС / Александр Миридонов, Кристина Соловьева

Обложка © ТАСС / Александр Миридонов, Кристина Соловьева

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Константиновском дворце не ожидается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

При этом оба политика 21 октября находятся в Санкт-Петербурге. Уиткофф проводит переговоры с Владимиром Путиным в Константиновском дворце. В центре внимания сторон — украинское урегулирование, экономическое сотрудничество и гуманитарные вопросы.

В свою очередь, Ли Цян встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Переговоры прошли в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Стороны обсудили торговлю, энергетику, транспорт и другие направления сотрудничества.

Путин планирует обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае
Путин планирует обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

Ранее в Осло состоялись консультации представителей США, Украины и европейских стран. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал их конструктивными. Участники обсуждали территориальные вопросы, санкции и гарантии безопасности Киеву. Подготовленные предложения американская сторона намеревалась передать российскому руководству.

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Милена Скрипальщикова
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