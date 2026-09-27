Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, при принятии решения будут учитывать все обстоятельства. При этом Россия продолжит участвовать в работе объединения независимо от формата участия главы государства.

«Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе «двадцатки», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию европейских чиновников на приглашение Путина принять участие в саммите.

Встреча лидеров G20 запланирована на 14–15 декабря в Майами. На ней представители стран-участниц обсудят вопросы международной повестки.