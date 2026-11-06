Россия не получала от европейских стран никаких предложений по гарантиям безопасности для всех сторон украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Что касается каких-то идей от европейцев, то к нам они не поступали, они нам неизвестны», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, Москва пока не располагает информацией о конкретных европейских инициативах, которые могли бы учитывать интересы всех участников конфликта. При этом Песков не стал давать оценку самим предложениям, поскольку российская сторона с ними не знакома.

Заявление прозвучало на фоне активных дипломатических контактов между Вашингтоном и европейскими столицами. Накануне представители США, Украины и НАТО провели консультации в Брюсселе. В центре обсуждения были возможные гарантии безопасности Киеву, восстановление Украины и вопросы экономической поддержки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Песков назвал диалог России с Европой о будущей системе безопасности неизбежным. Однако представитель Кремля тогда отметил, что пока неясно, кто именно сможет вести такой разговор от имени европейских государств. Ближайшие переговоры по Украине пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби с участием России, США и Украины. Одной из основных тем станут взаимные гарантии безопасности Москвы и Киева.