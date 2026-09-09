Киевский режим находится в крайне тяжёлом положении на фоне ухудшения экономической ситуации и нехватки вооружений. Такую оценку журналистам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжёлом положении, ухудшается стремительно экономическая ситуация в стране, не хватает денег, не хватает вооружений», — заявил представитель Кремля.

Слова Пескова прозвучали на фоне возобновившейся дискуссии о возможном возвращении России, США и Украины к трёхсторонним переговорам. Сегодня представитель Кремля сообщил, что готовой «дорожной карты» урегулирования пока нет, однако Москва рассчитывает на возобновление переговоров в обозримой перспективе.

При этом проблемы Киева с финансированием части военных программ признаёт и украинская сторона. Накануне министр обороны Украины заявил о дефиците около $27 млрд на финансирование беспилотных систем и призвал союзников ускорить поставки средств ПВО, в том числе ракет для комплексов Patriot.

Накануне Песков уже предупреждал, что каждый день затягивания урегулирования ухудшает положение Киева и делает возможные условия переговоров менее выгодными для украинской стороны. Тогда представитель Кремля подчёркивал, что конкретные параметры переговорного процесса Москва публично обсуждать не намерена.

Кроме того, Life.ru сообщал, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 8 сентября представил американскому президенту подробный анализ ситуации в зоне спецоперации. Украинское урегулирование стало одной из центральных тем беседы лидеров.