Киев продолжит устраивать провокации, чтобы сильнее втянуть западные страны в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут и дальше пытаться устраивать провокации, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщения о задержании в Кишинёве украинского агента при перевозке взрывчатки, а также заявления о якобы угрозе самолёту Владимира Зеленского при вылете из столицы Молдавии в Норвегию.

По словам пресс-секретаря президента, угрозы для самолёта в действительности не было. «Что касается эфемерной угрозы для самолёта, её не существовало. Это признали и сами украинцы», — заявил он.

Песков добавил, что возможные провокации требуют повышенного внимания российских спецслужб. По его словам, они выполняют необходимую работу.