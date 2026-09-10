Песков: Угрозы самолёту Зеленского не было, это признали даже украинцы
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Киев продолжит устраивать провокации, чтобы сильнее втянуть западные страны в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут и дальше пытаться устраивать провокации, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов», — сказал представитель Кремля.
Так Песков прокомментировал сообщения о задержании в Кишинёве украинского агента при перевозке взрывчатки, а также заявления о якобы угрозе самолёту Владимира Зеленского при вылете из столицы Молдавии в Норвегию.
По словам пресс-секретаря президента, угрозы для самолёта в действительности не было. «Что касается эфемерной угрозы для самолёта, её не существовало. Это признали и сами украинцы», — заявил он.
Песков добавил, что возможные провокации требуют повышенного внимания российских спецслужб. По его словам, они выполняют необходимую работу.
Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что самолёт Владимира Зеленского при взлёте из Молдавии якобы едва не столкнулся с беспилотником, когда борт направлялся в Осло. Там украинский главарь собирался поучаствовать в похоронах короля Норвегии Харальда V. На Украине заявили, что сам Зеленский выдумал эту историю.
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