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Опубликовано 18 октября, 01:59

Пилот Flydubai Маччхар не заметил странностей у коллеги перед нападением

Смит Маччхар. Обложка © X / Israel Foreign Ministry

Смит Маччхар. Обложка © X / Israel Foreign Ministry

Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар не заметил ничего подозрительного в поведении коллеги, которого позже обвинили в попытке теракта. В интервью The National он рассказал, что перед нападением они выполняли обычный утренний рейс и разговаривали на повседневные темы.

«Если бы на месте событий было что-то, что могло бы намекнуть раньше, да, конечно, я бы действовал. Я бы высказался. Я бы задал вопросы по этому поводу», — объяснил он.

Маччхар также вспомнил момент нападения. После удара по голове он сначала подумал, что на него упал какой-то предмет или в кабине произошла техническая неисправность. Лишь спустя несколько секунд пилот понял, что его атаковал член экипажа.

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Как писал Life.ru, инцидент произошёл 30 сентября. Самолёт Flydubai экстренно приземлился в саудовском Табуке после передачи кодов 7700 и 7500, которые обозначают аварийную ситуацию и незаконное вмешательство в управление воздушным судном. Авиакомпания подтвердила конфликт в кабине. За штурвалами находились гражданин Омана Хамам аль-Хаммами и гражданин Индии Смит Маччхар. Генпрокуратура ОАЭ назвала произошедшее терактом.

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Лия Мурадьян
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