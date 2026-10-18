Пилот Flydubai Маччхар не заметил странностей у коллеги перед нападением

Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар не заметил ничего подозрительного в поведении коллеги, которого позже обвинили в попытке теракта. В интервью The National он рассказал, что перед нападением они выполняли обычный утренний рейс и разговаривали на повседневные темы.

«Если бы на месте событий было что-то, что могло бы намекнуть раньше, да, конечно, я бы действовал. Я бы высказался. Я бы задал вопросы по этому поводу», — объяснил он.