Пилот Flydubai Маччхар не заметил странностей у коллеги перед нападением
Смит Маччхар. Обложка © X / Israel Foreign Ministry
Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар не заметил ничего подозрительного в поведении коллеги, которого позже обвинили в попытке теракта. В интервью The National он рассказал, что перед нападением они выполняли обычный утренний рейс и разговаривали на повседневные темы.
«Если бы на месте событий было что-то, что могло бы намекнуть раньше, да, конечно, я бы действовал. Я бы высказался. Я бы задал вопросы по этому поводу», — объяснил он.
Маччхар также вспомнил момент нападения. После удара по голове он сначала подумал, что на него упал какой-то предмет или в кабине произошла техническая неисправность. Лишь спустя несколько секунд пилот понял, что его атаковал член экипажа.
Как писал Life.ru, инцидент произошёл 30 сентября. Самолёт Flydubai экстренно приземлился в саудовском Табуке после передачи кодов 7700 и 7500, которые обозначают аварийную ситуацию и незаконное вмешательство в управление воздушным судном. Авиакомпания подтвердила конфликт в кабине. За штурвалами находились гражданин Омана Хамам аль-Хаммами и гражданин Индии Смит Маччхар. Генпрокуратура ОАЭ назвала произошедшее терактом.