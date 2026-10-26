«Письма счастья» с неба пока не прилетят: МВД поставило на паузу штрафы с дронов

Российским водителям пока не будут автоматически выписывать штрафы за выезд на встречную полосу по снимкам с беспилотников. МВД сочло внедрение такой системы преждевременным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства ассоциации ОКО, объединяющей производителей дорожных камер и программного обеспечения.

В министерстве объяснили позицию обстановкой в стране. На фоне специальной военной операции и регулярных атак беспилотников на российские города расширять использование дронов для автоматической фиксации нарушений сейчас нецелесообразно. Кроме того, в МВД считают, что существующих методов контроля за соблюдением ПДД достаточно.

С инициативой выступила ассоциация ОКО. Её представители предложили правительству использовать квадрокоптеры для выявления опасных манёвров, прежде всего выезда на встречную полосу. Предполагалось, что нарушителям будут автоматически приходить постановления о штрафах — по аналогии с работой обычных дорожных камер.

При этом сами беспилотники уже применяются Госавтоинспекцией для наблюдения за движением. В отдельных регионах снятые с воздуха материалы используют как доказательства, но инспекторы оформляют нарушения в обычном порядке. Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд признал допустимым использование видеозаписей с БПЛА в качестве доказательств. Тогда рассматривалось дело о незаконном выбросе строительного мусора, а не об автоматической фиксации ПДД.

По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2026 года в России произошло около 5,7 тысячи аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Ингушетии, Карелии, Кировской и Ивановской областях число таких ДТП продолжает расти.

В Минтрансе идею автоматической фиксации нарушений с воздуха в целом поддерживают, но предлагают внедрять её в рамках единого регулирования. Ведомство уже подготовило план использования системы идентификации беспилотников, задействованных в государственном контроле. Сама ассоциация ОКО согласилась, что запускать такую систему сейчас рано, однако считает необходимым заранее подготовить законодательную базу.