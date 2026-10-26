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Опубликовано 26 октября, 11:44

«Письма счастья» с неба пока не прилетят: МВД поставило на паузу штрафы с дронов

МВД РФ не поддержало автоматические штрафы за выезд на встречную полосу с дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российским водителям пока не будут автоматически выписывать штрафы за выезд на встречную полосу по снимкам с беспилотников. МВД сочло внедрение такой системы преждевременным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства ассоциации ОКО, объединяющей производителей дорожных камер и программного обеспечения.

В министерстве объяснили позицию обстановкой в стране. На фоне специальной военной операции и регулярных атак беспилотников на российские города расширять использование дронов для автоматической фиксации нарушений сейчас нецелесообразно. Кроме того, в МВД считают, что существующих методов контроля за соблюдением ПДД достаточно.

С инициативой выступила ассоциация ОКО. Её представители предложили правительству использовать квадрокоптеры для выявления опасных манёвров, прежде всего выезда на встречную полосу. Предполагалось, что нарушителям будут автоматически приходить постановления о штрафах — по аналогии с работой обычных дорожных камер.

При этом сами беспилотники уже применяются Госавтоинспекцией для наблюдения за движением. В отдельных регионах снятые с воздуха материалы используют как доказательства, но инспекторы оформляют нарушения в обычном порядке. Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд признал допустимым использование видеозаписей с БПЛА в качестве доказательств. Тогда рассматривалось дело о незаконном выбросе строительного мусора, а не об автоматической фиксации ПДД.

По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2026 года в России произошло около 5,7 тысячи аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Ингушетии, Карелии, Кировской и Ивановской областях число таких ДТП продолжает расти.

В Минтрансе идею автоматической фиксации нарушений с воздуха в целом поддерживают, но предлагают внедрять её в рамках единого регулирования. Ведомство уже подготовило план использования системы идентификации беспилотников, задействованных в государственном контроле. Сама ассоциация ОКО согласилась, что запускать такую систему сейчас рано, однако считает необходимым заранее подготовить законодательную базу.

Водителям объяснили, когда устное замечание может заменить штраф
Водителям объяснили, когда устное замечание может заменить штраф

Ранее Life.ru сообщал о планах направлять постановления за нарушения ПДД через мессенджер «Макс». Предполагается, что новый способ уведомления позволит водителям быстрее узнавать о взысканиях. Также в Госдуме поддержали ужесточение наказания за езду без прав: для повторных нарушителей предложены штрафы до 50 тысяч рублей.

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Милена Скрипальщикова
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