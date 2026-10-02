Площадь пожара на химзаводе в Подмосковье достигла 1 тыс. кв. м
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Площадь пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске достигла 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, о возгорании в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода стало известно вечером 1 октября. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва. Причина ЧП пока неизвестна. Погибло 7 человек. Всего в производственном корпусе на момент происшествия находились 44 человека. Местонахождение четырёх человек, находившихся в здании во время происшествия, пока устанавливается.
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