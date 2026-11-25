Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что получает угрозы убийством от представителей офиса Владимира Зеленского и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

По словам журналистки, угрозы поступают не только в её адрес, но и в адрес близких. С этим она сталкивается уже на протяжении десяти лет.

«Угрозы убить меня и мою семью я получаю по сто раз в день последние десять лет. Очень много», — поделилась Панченко.

Напомним, в январе 2023 года СБУ обвинила Панченко в поддержке российской спецоперации после её репортажей из Донецка и Мариуполя. Позднее против журналистки возбудили уголовное дело о государственной измене.

В ноябре этого года Панченко занялась расследованием деятельности предполагаемых тайных тюрем на Украине. Журналистка заявила, что получила более тысячи писем с рассказами о пытках и вымогательстве. Впоследствии она обнародовала адреса предполагаемых мест незаконного содержания людей, которые, по её сведениям, оборудованы в том числе в бывших больницах, школах и детских садах.