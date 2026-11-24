Медик Валентина Молодая, оказавшаяся под следствием после скандала с тайной тюрьмой Петропавловской Борщаговке под Киевом, заявила об угрозах со стороны сотрудников СБУ. По словам женщины, представители спецслужбы трижды приходили к ней в следственный изолятор и пытались склонить к сотрудничеству со следствием. Об этом сообщает «Эспрессо TV».

Как утверждает Молодая, встречи проходили в специальном помещении с камерами видеонаблюдения. Там сотрудники СБУ оказывали на неё давление, добиваясь согласия на сотрудничество. Женщина заявила, что не намерена отказываться от своей позиции и извиняться перед представителями ведомства.

Кроме того, медик вновь заявила, что во время событий в Петропавловской Борщаговке спасла четырёх человек. По её словам, прибывшая на место полиция бездействовала.

Киевский апелляционный суд сегодня оставил Молодую под стражей. Защита просила заменить содержание в СИЗО на более мягкую меру пресечения, однако суд не удовлетворил жалобу. Женщина останется под арестом как минимум до 2 января. Молодую обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ и распространении информации о расположении военных.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Валентину Молодую отправили под стражу без права внесения залога после скандала вокруг тайной тюрьмы под Киевом. Женщина рассказала, что приехала к зданию на машине скорой помощи по просьбе родственников одного из находившихся там мужчин. Украинские силовики настаивали, что объект использовался для размещения военнослужащих.

История с тайной тюрьмой под Киевом вышла далеко за пределы Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на широкий международный резонанс скандала и попытки Европы оградить Киев от репутационных последствий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступила с резкой критикой Киева, обвинив его в сокрытии обстоятельств произошедшего. Дипломат поддержала женщин, оказавшихся под стражей после попытки помочь людям, находившимся в здании.

Ситуация вызвала реакцию и за рубежом. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от правительства ФРГ добиться объяснений от Владимира Зеленского. Ещё жёстче высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал Париж полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины, заявив, что французские власти не должны выделять средства на действия украинского руководства.