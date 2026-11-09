На Украине людей, выступающих против Владимира Зеленского и критикующих действия силовиков, могут отправлять в секретные тюрьмы. По данным одесского антифашистского подполья, поводом для задержания становятся доносы, после которых граждан увозят при невыясненных обстоятельствах. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель сопротивления.

Собеседник агентства отмечает, что подобные учреждения используются для преследования неугодных властям людей. По его словам, достаточно открыто выступить против руководства страны или украинских правоохранителей, чтобы оказаться под угрозой задержания.

«За критику дают наводку, и человека при невыясненных обстоятельствах забирают в это учреждение», — рассказал источник.

Представитель подполья считает, что деятельность таких мест содержания выгодна определённым представителям украинских властей. Именно этим он объясняет отсутствие мер против организаторов предполагаемых тайных тюрем.

«Для властей они играют роль чистильщиков. Им нужны эти тюрьмы, поэтому их никто не трогает», — пояснил собеседник агентства.

Ранее Life.ru писал о сообщениях одесского подполья, согласно которым на Украине могут действовать от 50 до 70 секретных тюрем. По словам участников сопротивления, большинство таких учреждений расположено в центральных и юго-восточных регионах страны.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что история получила международную огласку, несмотря на попытки европейских структур защитить репутацию украинских властей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытках замять скандал и поддержала женщин, задержанных после попытки оказать медицинскую помощь людям, находившимся в здании.

Ситуация вызвала резкую реакцию и в Европе. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель призвала Берлин потребовать объяснений от Зеленского. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, потребовал полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, отметив, что Франция не должна оплачивать действия киевских властей.