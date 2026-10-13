Журналист Рик Санчес обвинил западные СМИ в потакании Владимиру Зеленскому после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине. Ведущий RT считает, что вместо критических вопросов американские телеканалы позволяют Зеленскому представить себя пострадавшей стороной.

«Что ж, президент США говорит, что с него хватит Зеленского. Он хочет, чтобы Зеленский ушёл. Он хочет работать с кем-то другим — не с Зеленским. Мол, им нужен новый президент... Перво-наперво Зеленский отправился к ABC News», — отметил Санчес.

Особое возмущение ведущего вызвал вопрос журналиста ABC News, который поинтересовался у Зеленского, почему Трамп и американский предприниматель Илон Маск возлагают на него ответственность за продолжение конфликта.

Санчес обратил внимание на саму формулировку вопроса. По его мнению, интервьюер фактически встал на сторону собеседника, вместо того чтобы потребовать объяснений по существу.

Журналист предположил, что у подобных сотрудников американских редакций, вероятно, даже висят украинские флаги в кабинетах. Он также раскритиковал британскую BBC и французскую Le Monde, обвинив их в аналогичном подходе к освещению международных событий.

«Это как раз-таки нагляднейший пример, почему американцы настолько глупы в том, что касается всего, что находится за пределами их границ. Это потому, что у них есть подобные идиоты в СМИ, которые... и, кстати, BBC делает то же самое, и Le Monde... Они пичкают аудиторию такими вот глупостями», — заключил ведущий RT.

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину выбрать нового президента. Американский лидер заявил, что Зеленский неоднократно упускал возможности заключить соглашение об урегулировании конфликта. По мнению Трампа, Киеву необходим руководитель, способный договориться о мире. Позднее Илон Маск поддержал призыв Трампа, заявив, что Украине пора найти нового лидера. Зеленский в ответ сказал в интервью ABC News, что решать вопрос о смене президента могут только граждане Украины.