Почему Татарин из «Брата» получился таким страшным и смешным одновременно: лучшие роли Виктора Сухорукова Оглавление Татарин в «Брате» и «Брате 2» Виктор в «Бакенбардах» Виктор Иванович в «Про уродов и людей» Павел I в «Бедном, бедном Павле» Степан в «Жмурках» Отец Филарет в «Острове» Его Татарин пугал и смешил в одной сцене, а Павел I вызывал жалость в минуты гнева. 10 ноября Виктору Сухорукову исполнилось 75 лет. Life.ru рассказывает, как актёр превращал бандитов, императоров и монахов в героев, которых невозможно забыть после первых минут в кадре. Лучшие роли Виктора Сухорукова: как актёр сыграл Татарина из «Брата», императора Павла I и монаха Филарета. Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Бедный, бедный Павел», режиссёр Виталий Мельников, сценаристы Виталий Мельников, Дмитрий Мережковский, © Кадр из фильма «Брат-2», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Александр Куров, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Татарин из «Брата» мог рассмешить своей суетливостью и тут же заставить зрителя насторожиться, ведь за улыбкой старшего брата скрывался человек, готовый спасать себя за чужой счёт. У Павла I в исполнении Сухорукова сквозь гнев и властность проступали обида, одиночество и желание, чтобы его наконец поняли. А в «Острове» тот же актёр становился мягким и терпеливым настоятелем Филаретом, в котором трудно было узнать прежних экранных негодяев. 10 ноября Виктору Сухорукову исполнилось 75 лет. Life.ru рассказывает, как ему удавалось делать своих героев одновременно страшными, смешными и трогательными, и вспоминает шесть ролей, ради которых стоит пересмотреть знакомые фильмы.

Татарин в «Брате» и «Брате 2»

Виктор Сухоруков в фильмах «Брат» и «Брат 2»: почему Татарин получился одновременно страшным и смешным? Фото © Кадр из фильма «Брат», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов

В «Брате» (1997) Данила приезжает в Петербург к старшему брату, которого дома считают вполне успешным человеком. Виктор Багров действительно знает город, распоряжается деньгами и охотно объясняет младшему, как здесь всё работает. Только зарабатывает он заказными убийствами. Эта двойная жизнь заложена уже в описании картины на сайте кинокомпании СТВ, а Сухоруков делает её заметной в каждом разговоре.

Его Татарин старается держаться хозяином положения, но слишком часто суетится, меняет выражение лица и проверяет реакцию собеседника. Рядом со спокойным Данилой эта нервозность особенно заметна. В обычном разговоре Виктор Багров кажется почти забавным старшим братом, который обожает поучать. Но зритель прекрасно помнит, чем тот зарабатывает на жизнь. Поэтому улыбка не снимает напряжение. От такого человека можно ждать и ласкового слова, и подлости.

Смешным Татарина делает прежде всего страх. Сухоруков позволяет разглядеть, насколько этому грозному человеку хочется уберечь собственную шкуру. Его бравада плохо выдерживает настоящую угрозу, а готовность выкручиваться любой ценой делает героя ещё более ненадёжным. В «Брате 2», вышедшем в 2000 году, комизм усиливается. Виктор с азартом бросается осваивать Америку, сохраняя и самоуверенность, и привычку прежде всего заботиться о себе.

Есть у образа и важная звуковая составляющая. В первом «Брате» Сухорукова озвучил Алексей Полуян. Как объяснял Балабанов в интервью, голос другого артиста позволял добавить новый оттенок к уже сыгранной роли; у Полуяна режиссёр отдельно отмечал хрипотцу. В результате подвижное лицо Сухорукова соединилось с грубоватым голосом, который усиливал угрозу.

Виктор в «Бакенбардах»

Виктор Сухоруков в фильме «Бакенбарды»: как предводитель общества пушкинистов превратился в опасного вождя? Фото © Кадр из фильма «Бакенбарды», режиссёр Юрий Мамин, сценарист Вячеслав Лейкин

Первая большая кинороль Сухорукова появилась в «Бакенбардах» Юрия Мамина, вышедших в 1990 году. Его герой Виктор становится лидером общества «пушкинистов» в провинциальном городе. Бакенбарды, элегантные трости, преклонение перед великим поэтом выглядят почти безобидным чудачеством, пока почитатели литературы не начинают навязывать окружающим свои порядки.

Сухоруков играет человека, совершенно убеждённого в собственном праве командовать. За торжественными речами и почтением к культуре всё отчётливее проступает удовольствие от власти. Особенно неприятно наблюдать, как быстро бакенбарды и трости, призванные изображать интеллигентность, становятся отличительными знаками агрессивной толпы. Трость здесь оказывается очень удобным оружием.

Уже в этой роли видно, как Сухоруков умеет менять впечатление от героя, сохраняя его невозмутимую серьёзность. Сначала смешат его претензии, затем пугает готовность подкрепить их силой. Позднее Сухоруков покажет и другую сторону власти: внешнюю услужливость человека, за которой скрываются жестокость и готовность пользоваться чужой слабостью.

Виктор Иванович в «Про уродов и людей»

Виктор Сухоруков в фильме «Про уродов и людей»: почему улыбка Виктора Ивановича пугает сильнее прямых угроз? Фото © Кадр из фильма «Про уродов и людей», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов

В картине Балабанова «Про уродов и людей» (1998) Сухоруков сыграл Виктора Ивановича, помощника фотографа Иогана в исполнении Сергея Маковецкого. Они связаны с изготовлением и распространением порнографических снимков, а их деятельность постепенно разрушает жизнь двух семей. Действие происходит в начале XX века, и стилизованное под старую фотографию изображение придаёт происходящему обманчивую красоту.

У Виктора Ивановича широкая улыбка, но рядом с ним всё равно неуютно. Его услужливость легко уживается с готовностью унижать и пользоваться чужой беспомощностью. Сухоруков делает особенно неприятным именно это довольство собой. Герой словно не видит причин стыдиться собственного поведения и даже не пытается скрыть удовольствие.

В разговоре с «Учительской газетой» актёр сам называл этого персонажа омерзительным. Там же он объяснял, что его привлекают перемены, когда за внешней победоносностью человека открываются трусость и слабость. Совсем по-другому эта способность увидеть уязвимость героя проявится в исторической драме.

Павел I в «Бедном, бедном Павле»

Виктор Сухоруков в фильме «Бедный, бедный Павел»: как актёр показал одиночество и страхи императора Павла I? Фото © Кадр из фильма «Бедный, бедный Павел», режиссёр Виталий Мельников, сценаристы Виталий Мельников, Дмитрий Мережковский

Когда Виталий Мельников готовился к съёмкам фильма о Павле I, он сразу выбрал на главную роль Сухорукова. В репортаже со съёмок «Бедного, бедного Павла» режиссёр рассказывал, что других претендентов у него не было. Он видел в артисте запас возможностей, который позволял изменить привычное представление и о самом Сухорукове, и о Павле. Для внешнего сходства с императором актёру даже подтягивали нос специальным пластырем, делая его короче и курносее.

В фильме 2003 года император вспыльчив, обидчив и порывист. Он хочет преобразить страну, требует порядка и болезненно переживает сопротивление. Сухоруков показывает, как рядом с властностью существуют почти детская потребность в признании и желание кому-нибудь довериться. Из-за этого его Павла бывает жалко даже тогда, когда он несправедлив.

Особенно выразительны сцены с графом Паленом в исполнении Олега Янковского. Его выдержка делает эмоциональную открытость императора ещё заметнее. Павел может распоряжаться чужими судьбами, но остаётся человеком, которого легко ранить. В этой роли привычная энергия Сухорукова помогает почувствовать одиночество героя. А уже через два года та же энергия пригодилась для истории, где чужая жизнь обсуждается с деловитостью обычной сделки.

Степан в «Жмурках»

Виктор Сухоруков в фильме «Жмурки»: как продажный милиционер Степан пытался перехитрить бандитов и заработать? Фото © Кадр из фильма «Жмурки», режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев

В «Жмурках» Балабанова, чёрной комедии 2005 года, Сухоруков играет продажного милиционера Степана. Тот связан с криминальным миром и пытается провернуть собственную комбинацию. Вокруг ходит чемодан с героином, бандиты выясняют отношения, а каждый участник уверен, что сумеет перехитрить остальных.

Степан ведёт себя как практичный человек, который знает правила и умеет договариваться. Сухоруков очень точно передаёт эту уверенность в собственной изворотливости. Смешно становится от деловитости, с которой его герой берётся за опасную затею и пытается распоряжаться людьми, привыкшими решать вопросы выстрелом.

В «Жмурках» актёр хорошо чувствует общий тон балабановского фарса. Герои заняты деньгами и собственным спасением настолько серьёзно, что даже самые нелепые разговоры ведут без тени сомнения. Для зрителя это чёрный юмор, для них обычная жизнь. Тем неожиданнее после такого фильма увидеть Сухорукова в монастырской рясе.

Отец Филарет в «Острове»

Виктор Сухоруков в фильме «Остров»: как актёр сыграл настоятеля Филарета и показал его доброту и слабости? Фото © Кадр из фильма «Остров», режиссёр Павел Лунгин, сценарист Дмитрий Соболев

В «Острове» Павла Лунгина 2006 года Сухоруков стал настоятелем монастыря Филаретом. По воспоминаниям актёра, пригласить его на пробы предложил Пётр Мамонов, сыгравший отца Анатолия. Самого Виктора Сухорукова сценарий привлёк возможностью передать внутреннюю тишину.

Филарет добр, терпелив и старается понять Анатолия, который постоянно нарушает привычный монастырский порядок. При этом у самого настоятеля есть привязанности и уверенность в правильности собственной жизни, которым тоже предстоит пройти испытание. Благодаря этим слабостям он выглядит живым человеком, способным растеряться, огорчиться и многое о себе узнать.

Сухоруков признавался, что спокойно сесть, опустить руки на колени и произнести фразу ему было непросто. В роли требовались сдержанность и внимательное отношение к собеседнику. После Татарина особенно интересно смотреть, сколько мягкости может появиться в том же лице. За работу в «Острове» актёр получил «Нику», «Золотого орла» и «Белого слона» за лучшую мужскую роль второго плана.

А какая роль Виктора Сухорукова запомнилась вам больше всего? Поделитесь в комментариях! И проверьте, насколько хорошо вы помните другие любимые фильмы. В свежих тестах Life.ru предлагаем узнать советское кино по телефонным разговорам, вспомнить картины с Олегом Меньшиковым по деталям его героев и определить фильмы СССР по вывескам.

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Авторы Софья Кузнецова