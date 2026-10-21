В Кузбассе мужчину осудили на 16 лет за развращение двух девочек
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В Кемеровской области 25-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера против двух девочек 10 и 12 лет. Житель Мариинска знакомился с детьми в интернете, выдавая себя за их ровесницу, а затем использовал завоёванное доверие для получения материалов интимного содержания. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов региона.
Как установил суд, мужчина создал в интернете образ девочки и начал переписываться с двумя несовершеннолетними. Чтобы расположить их к себе, он интересовался увлечениями школьниц и поддерживал разговоры на знакомые им темы.
После установления доверительных отношений осуждённый стал склонять девочек к действиям сексуального характера и требовать от них фотографии и видеозаписи интимного содержания.
Полученные материалы он сохранял с намерением дальнейшего распространения. При этом изображения одной из потерпевших мужчина разместил в социальных сетях.
Во время судебного разбирательства подсудимый отказался признавать свою вину. Однако показания девочек, свидетелей и другие собранные доказательства позволили суду установить обстоятельства совершённых преступлений.
В рамках уголовного дела также провели судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у мужчины расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.
По итогам рассмотрения дела суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому предстоит выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил организовать принудительное наблюдение и лечение мужчины у психиатра по месту отбывания наказания.
Как следует из материалов дела, злоумышленник воспользовался тем, что дети не могли проверить личность интернет-собеседника. Преступления стали возможны после того, как он убедил девочек, что общается с ними на равных и разделяет их интересы.
Ранее правоохранители уже выявляли похожие случаи, когда взрослые мужчины выдавали себя за девочек в социальных сетях, чтобы войти в доверие к детям. Так, 10 июня 2026 года Life.ru сообщил о задержании в Москве мужчины, который представлялся 14-летней школьницей. По данным следствия, он годами использовал поддельные аккаунты, переписывался с несовершеннолетними и пытался назначать им встречи. Совсем недавно, 14 октября, в Новосибирске арестовали 49-летнего москвича за переписку сексуального характера с девятилетней девочкой. О подозрительном общении стало известно благодаря матери ребёнка, которая обратилась в полицию. В июне 2026 года в Вологодской области мужчину приговорили к 15 годам колонии за преступления против 16 несовершеннолетних. Как установил суд, он знакомился с девочками в интернете и при личных встречах, а полученные интимные материалы распространял. Аналогичную схему с поддельными страницами следователи раскрыли в Татарстане: мужчина представлялся 11-летней девочкой и 14-летним мальчиком, выманивал интимные изображения у детей, а затем шантажировал их. В 2018 году его приговорили к 19 годам колонии.
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