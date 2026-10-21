В Кузбассе мужчину осудили на 16 лет за развращение двух девочек

В Кемеровской области 25-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера против двух девочек 10 и 12 лет. Житель Мариинска знакомился с детьми в интернете, выдавая себя за их ровесницу, а затем использовал завоёванное доверие для получения материалов интимного содержания. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов региона.

Как установил суд, мужчина создал в интернете образ девочки и начал переписываться с двумя несовершеннолетними. Чтобы расположить их к себе, он интересовался увлечениями школьниц и поддерживал разговоры на знакомые им темы.

После установления доверительных отношений осуждённый стал склонять девочек к действиям сексуального характера и требовать от них фотографии и видеозаписи интимного содержания.

Полученные материалы он сохранял с намерением дальнейшего распространения. При этом изображения одной из потерпевших мужчина разместил в социальных сетях.

Во время судебного разбирательства подсудимый отказался признавать свою вину. Однако показания девочек, свидетелей и другие собранные доказательства позволили суду установить обстоятельства совершённых преступлений.

В рамках уголовного дела также провели судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у мужчины расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.

По итогам рассмотрения дела суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому предстоит выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил организовать принудительное наблюдение и лечение мужчины у психиатра по месту отбывания наказания.

Как следует из материалов дела, злоумышленник воспользовался тем, что дети не могли проверить личность интернет-собеседника. Преступления стали возможны после того, как он убедил девочек, что общается с ними на равных и разделяет их интересы.