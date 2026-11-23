Под удар попали «глаза» украинской армии: ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ
Минобороны: Под удары ВС РФ попали радары слежения за авиацией ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска нанесли удары по радиолокационным станциям ВСУ, предназначенным для наблюдения за воздушной обстановкой. Под поражение также попали военные аэродромы, склады боеприпасов и объекты производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России 23 ноября.
По информации ведомства, для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Одними из целей стали радиолокационные станции, которые украинская армия использует для обнаружения и сопровождения воздушных объектов.
Помимо этого, российские военные поразили места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также наземных робототехнических комплексов. В перечень целей вошли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, согласно суточной сводке Минобороны, поражение нанесено объектам в 142 районах.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах по двум предприятиям в Киеве, занимавшимся производством беспилотников. По данным Минобороны, 17 ноября российские военные атаковали завод «Укрпластик», выпускавший комплектующие для БПЛА, и площадку сборки ударных дронов Ан-196 «Лютый». Днём ранее в Новых Петровцах Киевской области был поражён склад беспилотников и деталей к ним. Ещё об одном ударе ведомство сообщило 20 ноября: тогда целью стал склад крылатых ракет в населённом пункте Березнеговатое Николаевской области.
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