Российские войска нанесли удары по радиолокационным станциям ВСУ, предназначенным для наблюдения за воздушной обстановкой. Под поражение также попали военные аэродромы, склады боеприпасов и объекты производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России 23 ноября.

По информации ведомства, для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Одними из целей стали радиолокационные станции, которые украинская армия использует для обнаружения и сопровождения воздушных объектов.

Помимо этого, российские военные поразили места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также наземных робототехнических комплексов. В перечень целей вошли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, согласно суточной сводке Минобороны, поражение нанесено объектам в 142 районах.