Вернуть деньги, которые человек несколько лет назад перевёл родственнику, возможно, но всё зависит от цели платежа и обстоятельств. Когда перевод считается подарком, а когда займом, рассказал Life.ru ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Вернуть деньги, переведённые родственнику несколько лет назад, можно, но всё зависит от характера перевода. Между близкими людьми это может быть заём, подарок, помощь или ошибочный платёж. Суд всегда разбирается, чем транзакция была на самом деле. Матфей Свиридов Ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК»

Часто родственники передают деньги друг другу безвозмездно и не оформляют никаких документов. Например, муж переводит жене средства на бытовые расходы, а после ухудшения отношений пытается вернуть их. Однако если отправитель понимал, что у получателя нет перед ним никаких обязательств, но всё равно перечислял деньги, взыскать их как неосновательное обогащение практически невозможно.

Такое правило закрепляет пункт 4 статьи 1109 ГК РФ. Получатель вправе не возвращать деньги, если докажет, что отправитель знал об отсутствии обязательства либо передал средства в благотворительных целях. Верховный суд неоднократно подчёркивал, что при рассмотрении подобных споров важно учитывать родственные отношения и регулярность переводов. Эти обстоятельства помогают определить, понимал ли отправитель, что передаёт деньги безвозмездно.

При этом некоторые семейные переводы на самом деле оказываются займами. По закону граждане должны оформлять договор займа письменно, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Однако отсутствие расписки ещё не означает, что вернуть деньги нельзя. Суд изучит все обстоятельства, в том числе переписку между родственниками, назначение платежа, сообщения с признанием долга и напоминания о необходимости вернуть средства.

«Подтверждать сам заём показаниями свидетелей нельзя, но любые письменные и электронные доказательства суд принимает. Если конкретный срок возврата не был оговорён, долг по закону должен быть возвращён в течение 30 дней после предъявления требования», — рассказал Свиридов.

Если человек по ошибке отправил деньги не тому получателю или указал неправильную сумму, он также вправе потребовать возврата. Однако доказать случайность платежа будет сложно, если отправитель регулярно переводил деньги этому родственнику. Помочь могут сообщения, в которых сам получатель подтверждает ошибку.

Ещё одно важное обстоятельство — срок исковой давности. По общему правилу он составляет три года, однако момент начала отсчёта зависит от характера обязательства. Если срок возврата займа не был установлен, исковая давность обычно начинает течь после истечения 30 дней с момента предъявления требования о возврате денег. При этом закон предусматривает и предельные сроки защиты права.

Если исковая давность истекла, а ответчик заявил об этом до вынесения решения, суд может отказать в удовлетворении требований. Сам по себе факт перевода денег несколько лет назад ещё не означает, что возможность взыскать долг утрачена.

Юрист советует заранее подтверждать, с какой целью человек переводит деньги родственнику. Если речь идёт о займе, его условия лучше зафиксировать в переписке или указать назначение платежа в банковском приложении. При сумме свыше 10 тысяч рублей надёжнее дополнительно оформить расписку.

Получателям крупных переводов на семейные нужды тоже стоит сохранять подтверждения. Например, в день поступления денег можно отправить сообщение о том, что средства предназначены для оплаты конкретного товара или услуги.

Ранее Life.ru рассказывал, можно ли взыскать алименты на ребёнка, не расторгая брак. Адвокат объясняла, что совместное проживание супругов не мешает обращению в суд, если один из родителей не участвует в содержании несовершеннолетнего. При этом отсутствие переводов само по себе ещё не доказывает уклонение от обязанностей, поскольку родитель может оплачивать покупки и другие расходы напрямую.