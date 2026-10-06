Подросток из России впал в кому на Пхукете после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Пропавший на Пхукете 17-летний россиянин, которого позднее обнаружили в больнице в коме, пострадал в ДТП с Асхабали Мусаевым — сыном бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. По данным SHOT, мопед с подростком и байк 32-летнего мужчины столкнулись лоб в лоб.
Юноша направлялся к друзьям на байк-такси. При столкновении его выбросило на тротуар, после чего он потерял сознание. Водитель, который вёз подростка, погиб на месте. Мусаев после аварии ещё находился в сознании и дождался прибытия медиков. Его доставили в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными.
Сам подросток остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Как рассказали SHOT его родственники, из-за комы и серьёзной травмы челюсти питание ему вводят через зонд. Одну операцию врачи уже провели, на 7 октября назначено ещё одно вмешательство для восстановления челюсти.
Семья также столкнулась с вопросом оплаты лечения. Родным сообщили, что страховой полис может не покрыть расходы, поскольку обстоятельства аварии могут не соответствовать его условиям.
По информации канала, Асхабали Мусаев прилетел в Таиланд в пятницу вместе с другом и его супругой. Сейчас родственники оформляют документы для репатриации тела в Россию, после доставки в Москву его планируют перевезти в Дагестан.
Ранее Life.ru сообщал, что пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в госпитале в коме после смертельного ДТП. Парень пропал после ночной поездки к друзьям. Life.ru также писал о гибели Асхабали Мусаева на Пхукете, а позднее Генконсульство России подтвердило смерть россиянина в результате ДТП.
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