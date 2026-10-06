Подросток из России впал в кому на Пхукете после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы

Пропавший на Пхукете 17-летний россиянин, которого позднее обнаружили в больнице в коме, пострадал в ДТП с Асхабали Мусаевым — сыном бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. По данным SHOT, мопед с подростком и байк 32-летнего мужчины столкнулись лоб в лоб.

Юноша направлялся к друзьям на байк-такси. При столкновении его выбросило на тротуар, после чего он потерял сознание. Водитель, который вёз подростка, погиб на месте. Мусаев после аварии ещё находился в сознании и дождался прибытия медиков. Его доставили в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными.

Сам подросток остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Как рассказали SHOT его родственники, из-за комы и серьёзной травмы челюсти питание ему вводят через зонд. Одну операцию врачи уже провели, на 7 октября назначено ещё одно вмешательство для восстановления челюсти.

Семья также столкнулась с вопросом оплаты лечения. Родным сообщили, что страховой полис может не покрыть расходы, поскольку обстоятельства аварии могут не соответствовать его условиям.

По информации канала, Асхабали Мусаев прилетел в Таиланд в пятницу вместе с другом и его супругой. Сейчас родственники оформляют документы для репатриации тела в Россию, после доставки в Москву его планируют перевезти в Дагестан.