Ирландский журналист Чей Боуз высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления о присутствии европейских представителей на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. В соцсети X он сравнил европейских дипломатов со стажёрами, которым оставалось лишь подслушивать происходящее за закрытыми дверями.

«Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажёры. Женщина совершенно оторвана от реальности», — написал Боуз.

Поводом для его реакции стали слова фон дер Ляйен, прозвучавшие 12 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. Глава Еврокомиссии приветствовала состоявшиеся консультации и выразила удовлетворение тем, что европейская сторона была представлена на встрече для защиты собственных интересов.

Однако непосредственно за столом переговоров в Абу-Даби находились только делегации России, США и Украины. Представители европейских государств и институтов ЕС также прибыли в ОАЭ, но проводили отдельные консультации с американской и украинской сторонами. Именно это обстоятельство и стало поводом для насмешек журналиста.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё 9 ноября фон дер Ляйен объявила об отправке представителей ЕС на переговоры в Абу-Даби. По данным Politico, Еврокомиссию должен был представлять глава её аппарата Бьорн Зайберт, а Европейский совет — советник по внешней политике Анна-Мария Бура. К ним планировали присоединиться советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

По итогам двухдневных консультаций глава российской делегации Владимир Мединский обозначил условие полноценного участия европейцев в мирном процессе. По его словам, это станет возможным, когда у руководства стран ЕС «проснётся совесть». Уже после встречи Владимира Путина с американскими представителями в Кремле Джаред Кушнер сообщил о согласии Москвы и Киева расширить следующий раунд переговоров за счёт европейских стран. По его оценке, подключение новых участников позволит обсудить будущие гарантии безопасности и механизмы предотвращения повторного конфликта.