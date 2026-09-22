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Опубликовано 22 сентября, 12:19

Погибшие при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке были отрезаны от выходов огнём и дымом

Кадры с места пожара. Обложка © «МАКС» / Прокуратура Республики Башкортостан

Кадры с места пожара. Обложка © «МАКС» / Прокуратура Республики Башкортостан

Погибшие при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке были отрезаны от выходов огнём и задымлением. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Предварительно, погибшие были отрезаны огнём и дымом от выходов внутри здания», — сказал собеседник ТАСС.

Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака
Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака

Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Для спасения людей к зданию подогнали грузовик с лестницей, однако некоторым пришлось прыгать в окно. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры. Оказалось, что противопожарная система не работала должным образом.

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Анастасия Никонорова
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