Погибшие при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке были отрезаны от выходов огнём и дымом
Кадры с места пожара. Обложка © «МАКС» / Прокуратура Республики Башкортостан
Погибшие при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке были отрезаны от выходов огнём и задымлением. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Предварительно, погибшие были отрезаны огнём и дымом от выходов внутри здания», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Для спасения людей к зданию подогнали грузовик с лестницей, однако некоторым пришлось прыгать в окно. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры. Оказалось, что противопожарная система не работала должным образом.
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