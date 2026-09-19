Отказ Киева признавать голосование в Крыму и новых регионах России депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал «политической слепотой». Так член Комитета нижней палаты по международным делам отреагировал на заявление украинского МИД.

Накануне внешнеполитическое ведомство Украины выступило против проведения там выборов депутатов Госдумы. Киев по-прежнему считает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области своей территорией.

«Не Украине рассказывать нам о демократии и уж тем более попрекать выборами, прикрываясь политической слепотой. Заявление МИД Украины — самообман и правдофобия», — сказал Белик РИА «Новости».

Парламентарий также раскритиковал политическую систему Украины и обвинил Владимира Зеленского в бессрочном удержании власти. Само заявление Киева Белик назвал абсурдным и подчеркнул, что голосование в России продолжается.