Быстрых послаблений для тех, кому нужно ездить в Россию к родным, ждать вряд ли стоит, заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя обращение президента Эстонии Юлле Мадизе по поводу закрытия границы. Заявления других эстонских политиков говорят о том, что Таллин готов идти на обострение отношений с Москвой, уверен парламентарий.