«Политическое решение»: В ГД не верят, что Эстония быстро смягчит ограничения на границе
Депутат Асафов: Эстония вряд ли быстро смягчит решение о закрытии границы с РФ
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Быстрых послаблений для тех, кому нужно ездить в Россию к родным, ждать вряд ли стоит, заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя обращение президента Эстонии Юлле Мадизе по поводу закрытия границы. Заявления других эстонских политиков говорят о том, что Таллин готов идти на обострение отношений с Москвой, уверен парламентарий.
«Это вопрос не экономического, а политического решения», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».
По мнению депутата, при закрытии переходов власти не учли интересы жителей приграничья. Родственникам по разные стороны границы станет труднее видеться, деловые и культурные связи тоже пострадают.
Напомним, Правительство Эстонии решило закрыть все автомобильные КПП на границе с РФ с 1 декабря. В ответ МИД России выразил протест. Позднее президент страны Юлле Мадизе призвала правительство сохранить возможность пересекать границу для поездок к родным.