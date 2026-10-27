Политолог допустил возвращение Вучича к власти после новых выборов

Бывший президент Сербии Александр Вучич может получить ещё один шанс возглавить правительство, несмотря на поражение его коалиции на парламентских выборах. Политолог Олег Бондаренко допускает, что следующее голосование в стране снова окажется досрочным. Своим прогнозом эксперт поделился с РИА «Новости».

Победивший «Студенческий список» получил 52,71% голосов и 140 депутатских мандатов. Коалиция Вучича набрала 39,17% и претендует на 104 места. Сам политик признал поражение ещё до объявления результатов.

Бондаренко считает, что говорить о будущем курсе Белграда пока рано. Победившее движение объединяет людей с разными политическими взглядами, которых прежде всего связывало стремление отстранить прежнюю власть. По мнению эксперта, это оставляет Вучичу возможность вернуться в борьбу за руководство страной.

Похожую оценку дала сотрудница Института Европы РАН Екатерина Энтина. Она сравнила «Студенческий список» с «Ноевым ковчегом» и предположила, что со временем объединение распадётся на несколько самостоятельных партий.

При этом победа оппозиции не обязательно означает разрыв с Москвой. Представители движения уже пообещали не вводить санкции против России, несмотря на прогноз самого Вучича. Они также выступают за сохранение связей с РФ и не поддерживают признание независимости Косово.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вучич рассчитывал вернуться в кресло премьер-министра по итогам октябрьских выборов. Ради участия в кампании политик ещё 27 сентября досрочно сложил президентские полномочия. В интервью Ксении Собчак он признавал, что добиться парламентского большинства будет непросто, но намеревался бороться за победу.