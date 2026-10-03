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Опубликовано 3 октября, 12:36

Политолог раскрыл, что подтолкнёт Японию к сближению с Россией

Политолог Кортунов: Токио смягчится в отношении РФ, если то же самое сделают США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Япония может пересмотреть подход к отношениям с Россией, если увидит аналогичные изменения в политике США. Такой сценарий допустил эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, сейчас двусторонние связи продолжают ухудшаться. Среди последних факторов политолог назвал жёсткую реакцию Токио на августовский визит главы РФ Владимира Путина на Итуруп, а также новые антироссийские ограничения.

При этом Кортунов считает, что позиция Японии во многом будет зависеть от дальнейших решений Вашингтона.

«Если вдруг администрация (президента США Дональда) Трампа пойдет на какое-то смягчение ограничений, то, возможно, Япония последует их примеру», — заявил он.

Таким образом, возможное изменение японского курса эксперт связывает прежде всего не с самостоятельным разворотом Токио, а с потенциальной корректировкой американской политики. Пока же оснований говорить о начале такого процесса нет.

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Ранее Life.ru сообщал о позиции Москвы по отношениям с Токио. Российская сторона заявила, что не меняла своего подхода к Японии, тогда как ухудшение политических связей произошло на фоне введённых Токио санкций.

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