Полиция пресекла акцию Delfi против выборов у посольства РФ в Таллине

Эстонская полиция не позволила медиакомпании Delfi установить у российского посольства в Таллине мусорный бак в рамках акции против выборов в Госдуму. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.

Ранее Delfi сообщила о мероприятии возле дипмиссии и предложила желающим опускать свой «голос» в установленную там символическую урну. По словам российского дипломата, издание попыталось поставить рядом с представительством именно мусорный бак после того, как его сотрудников не допустили на избирательный участок.

«Предпринятая издательством Delfi после получения отказа в доступе на участок попытка установки рядом с российским представительством мусорного бака своевременно пресечена полицией», — сообщил Абилов.

При этом у выхода из дипломатической миссии несколько человек проводили опрос посетителей. Напротив посольства с полудня также проходили немногочисленные протестные акции.

В Эстонии 20 сентября работал один российский избирательный участок — в здании посольства в Таллине. Дополнительные возможности для граждан РФ, живущих в республике, были организованы уже на российской стороне границы.