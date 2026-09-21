Полиция пресекла акцию Delfi против выборов у посольства РФ в Таллине
Эстонская полиция не позволила медиакомпании Delfi установить у российского посольства в Таллине мусорный бак в рамках акции против выборов в Госдуму. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.
Ранее Delfi сообщила о мероприятии возле дипмиссии и предложила желающим опускать свой «голос» в установленную там символическую урну. По словам российского дипломата, издание попыталось поставить рядом с представительством именно мусорный бак после того, как его сотрудников не допустили на избирательный участок.
«Предпринятая издательством Delfi после получения отказа в доступе на участок попытка установки рядом с российским представительством мусорного бака своевременно пресечена полицией», — сообщил Абилов.
При этом у выхода из дипломатической миссии несколько человек проводили опрос посетителей. Напротив посольства с полудня также проходили немногочисленные протестные акции.
В Эстонии 20 сентября работал один российский избирательный участок — в здании посольства в Таллине. Дополнительные возможности для граждан РФ, живущих в республике, были организованы уже на российской стороне границы.
Ранее Life.ru рассказывал о сложностях, с которыми, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сталкивались россияне при голосовании в ряде зарубежных стран. Для граждан РФ из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши открыли десять дополнительных пунктов на российской стороне границы. Накануне Life.ru также писал о россиянине из Нарвы, который провёл около трёх часов на границе, чтобы добраться до Ивангорода и принять участие в голосовании. Российская сторона ранее заявляла, что возле посольства в Таллине были усилены меры безопасности.
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