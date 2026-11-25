Половина крупных промышленных компаний Европы столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Высокие расходы на энергоресурсы и оплату труда в сочетании с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей поставили под угрозу около 3,7 миллиона рабочих мест, пишет Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey.

Ситуация ухудшается третий год подряд. Если в 2023 году доля предприятий с финансовыми проблемами составляла 39%, то в 2024-м она достигла 42%, а в 2025-м — уже 45%. Предварительные данные за 2026 год свидетельствуют об ускорении негативной тенденции.

По оценкам аналитиков, 42% предприятий находятся в кризисном состоянии, ещё 8% испытывают финансовое напряжение. Устойчивое положение сохраняет лишь половина компаний.

В исследовании McKinsey учитывались финансовые показатели почти 1,2 тысячи предприятий с годовой выручкой свыше 100 миллионов евро. В выборку вошли производители автомобилей, промышленного оборудования, электроники и материалов.

Особенно высокая доля проблемных предприятий зафиксирована в Португалии, Люксембурге, Нидерландах и Испании. Помимо рабочих мест, под угрозой оказались более 500 миллиардов евро добавленной стоимости.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест в промышленности. С 2019 года число занятых в производственном секторе страны сократилось почти на полмиллиона человек. Кроме того, 42% немецких предприятий металлообрабатывающей и электротехнической отраслей планируют уменьшить штат в ближайшие полгода. Непростая ситуация сложилась и в химико-фармацевтической промышленности ФРГ, где объёмы производства за третий квартал упали на 4%. За тот же период газ для предприятий подорожал почти на 40%, а электроэнергия — более чем на 30%.