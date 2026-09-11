Пополам — не значит по-детски: Почему опасно делить взрослую таблетку на ребёнка

Разделить взрослую таблетку пополам — не значит получить безопасную детскую дозу. При расчёте «пополам» или по универсальной формуле вроде «возраст/20» не учитываются особенности детского организма, в том числе работа печени и почек, а также соотношение воды и жировой ткани. Об этом Life.ru рассказала фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Отломить ребёнку половину взрослой таблетки не значит получить детскую дозу. Расчёты «пополам» или по формуле «возраст/20» не учитывают, как детский организм перерабатывает и выводит лекарства. Валентина Милованова Фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика»

У младенцев ещё незрелые печёночные ферменты, которые расщепляют активные вещества. Их работа постепенно приближается к взрослому уровню лишь к двум–трём годам. Почки маленького ребёнка фильтруют кровь медленнее, отличается и соотношение воды и жировой ткани. Поэтому безопасная для взрослого доза в некоторых случаях может оказаться для ребёнка токсичной.

Прежде чем делить таблетку, необходимо проверить инструкцию и убедиться, что препарат вообще разрешён детям. Если лекарство противопоказано до определённого возраста, давать его ребёнку нельзя ни в какой дозировке.

«Чаще всего ограничение по возрасту связано с тем, что лекарство не исследовали у детей, поэтому его безопасность и эффективность для маленьких пациентов не подтвердили. В особых случаях врачи всё же назначают такие препараты конкретному пациенту, при необходимости собирая комиссию. Самостоятельно повторять это дома опасно», — указала Милованова.

Даже разрешённую детям таблетку можно делить не всегда. Насечка на таблетке может быть предназначена только для удобства проглатывания и сама по себе не гарантирует, что в обеих частях окажется одинаковое количество действующего вещества. Возможность деления должна быть предусмотрена инструкцией к конкретному препарату.

«Деление допустимо, если в инструкции прямо сказано, что при нём человек получит равные дозы. Иначе ребёнок может получить слишком мало или слишком много препарата. Особенно опасна такая погрешность для лекарств с небольшой разницей между лечебной и токсической дозами», — сказала Валентина Милованова.

Отдельную опасность представляют таблетки с особой оболочкой или изменённым высвобождением. При повреждении такой лекарственной формы может измениться скорость и характер высвобождения действующего вещества. В частности, FDA предупреждает, что большинство препаратов с пролонгированным или контролируемым высвобождением не предназначены для разделения, если такая возможность специально не указана в инструкции.

«При разламывании можно повредить оболочку, которая защищает желудок от раздражения или действующее вещество от разрушения в кислой среде. Это меняет всасывание и может привести к высвобождению всей дозы сразу. Препараты для взрослых также содержат красители, консерванты, стабилизаторы и наполнители в количестве, рассчитанном не на ребёнка. Они способны вызвать аллергию или токсическую реакцию. Некоторые вещества детям запрещены из-за влияния на рост и развитие, поэтому уменьшение дозы проблему не решает», — отметила эксперт.

Не решает проблему и самостоятельное растворение измельчённой таблетки в воде. Часть препарата может остаться на стенках посуды, часть ребёнок способен выплюнуть, а горький вкус — спровоцировать рвоту. В результате определить, какое количество действующего вещества действительно попало в организм, будет невозможно.

Для детей существуют специальные лекарственные формы — сиропы, суспензии, капли и суппозитории. В них производитель указывает содержание действующего вещества в определённом объёме или одной дозе, а мерный шприц позволяет точнее отмерить назначанное количество препарата.

«Даже в экстренной ситуации давать ребёнку взрослое лекарство, импровизируя с дозировкой, нельзя. Передозировка парацетамола, например, может тяжело повредить печень, причём в первые сутки её признаки бывают неочевидными. Нужно вызвать скорую помощь или доставить ребёнка в приемное отделение», — предупредила Валентина Милованова.

Единого возраста, с которого можно переходить на взрослые дозы любых лекарств, нет. Ограничения зависят от конкретного препарата, его дозировки и лекарственной формы. Поэтому ориентироваться следует на инструкцию и назначение врача, а не на универсальную формулу.

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