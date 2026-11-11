Почти все европейские страны, за исключением скандинавских государств и Германии, в ближайшее время прекратят поставки оружия Украине из-за финансовых проблем и исчерпания военных запасов, полагает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он напомнил, что большинство партнёров Киева не производят вооружения самостоятельно, а закупают их у США по специальным программам, что делает поставки зависимыми от финансирования. Эксперт обратил внимание, что министр экономики Италии не подписал 13-й пакет военной помощи Украине. По его оценке, следом аналогичное решение примут большинство членов ЕС.

«А что касается поставок из своих запасов — то у значительной части европейских государств они закончились ещё в 2025 году», — подчеркнул политолог в беседе с «Ридусом».