Пострадавшую при атаке БПЛА на Ульяновск переведут в Москву
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Одну из пострадавших при массированной атаке беспилотников на Ульяновск планируют перевести на лечение в Москву. Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.
Женщине провели операцию в областной клинической больнице. После этого региональные врачи организовали телемедицинскую консультацию со специалистами по челюстно-лицевой хирургии из Москвы.
«После стабилизации состояния планируем перевод в Москву», — доложила Шалягина на оперативном совещании правительства региона.
После атаки в городе продолжается восстановление повреждённых зданий. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, специалисты обследуют конструкции домов, меняют выбитые окна и оформляют помощь пострадавшим жителям.
Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА утром 25 сентября. После атаки БПЛА в одном из домов Ульяновска произошло частичное обрушение, ещё пять многоэтажек получили повреждения. Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Ульяновск 25 сентября увеличилось до 17 человек, среди которых есть дети.
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