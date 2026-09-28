Пострадавшую при атаке БПЛА на Ульяновск переведут в Москву

Одну из пострадавших при массированной атаке беспилотников на Ульяновск планируют перевести на лечение в Москву. Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.

Женщине провели операцию в областной клинической больнице. После этого региональные врачи организовали телемедицинскую консультацию со специалистами по челюстно-лицевой хирургии из Москвы.

«После стабилизации состояния планируем перевод в Москву», — доложила Шалягина на оперативном совещании правительства региона.

После атаки в городе продолжается восстановление повреждённых зданий. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, специалисты обследуют конструкции домов, меняют выбитые окна и оформляют помощь пострадавшим жителям.