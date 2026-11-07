Диалог Германии с Россией смогут восстановить только политики нового поколения, поскольку нынешние представители немецкой власти забыли уроки истории. Такое мнение высказал Александр фон Бисмарк — немецкий предприниматель, основатель общественного проекта «Бисмарк-диалог» и внучатый племянник первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

В беседе с РИА «Новости» он заявил, что сегодня в Германии практически отсутствует политическая элита, способная наладить полноценные отношения с Москвой. При этом предприниматель выразил надежду, что ситуация изменится с приходом новых руководителей.

«В Германии больше нет политической элиты. У нас есть политики, которые забыли историю. Новое поколение, которое придёт... думаю, справится с этой задачей», — отметил фон Бисмарк.

Предприниматель также положительно оценил перспективы российско-германских отношений. Отвечая на вопрос о возможности возвращения к прежнему уровню сотрудничества двух стран, он заявил, что считает такой сценарий вполне реалистичным.

Александр фон Бисмарк последовательно выступает за развитие российско-германских общественных связей. Так, 4 ноября он получил из рук Владимира Путина медаль Пушкина. Награду предпринимателю вручили в Кремле во время торжественной церемонии, приуроченной ко Дню народного единства.

В тот же день потомок первого германского канцлера призвал Берлин и Москву вернуться к практике личных встреч. По его мнению, непосредственное общение между представителями двух государств должно предшествовать обсуждению сложных политических вопросов.

Между тем позиция действующего немецкого руководства остаётся иной. В октябре канцлер Фридрих Мерц назвал влияние России на немецкое общество главным поводом для своего беспокойства. Он обвинил Москву в попытках дестабилизировать европейские государства, однако конкретных доказательств в ходе выступления не представил.