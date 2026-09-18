За сдержанной реакцией Лондона на сообщение ФСБ о предотвращённом покушении на посла могла стоять сорванная попытка обвинить Россию, предложил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он допустил, что британские власти и украинские спецслужбы в этой истории действовали согласованно.

По версии парламентария, Киев мог готовить убийство дипломата, а Лондон — рассчитывать на последующие обвинения в адрес Москвы. В таком случае вмешательство российских силовиков разрушило бы этот план, чем депутат и объяснил отсутствие благодарности.

«Англия хотела обвинить нас в этом. А мы вместо этого спасли им посла. Так это же повод для ненависти!» — заявил ведущий «Царьграда».