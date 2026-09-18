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Регион
Опубликовано 18 сентября, 12:29

«Повод для ненависти!» В ГД объяснили странную реакцию Британии на спасение посла от СБУ

Депутат Делягин: Лондон был готов пожертвовать послом ради обвинений в адрес РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За сдержанной реакцией Лондона на сообщение ФСБ о предотвращённом покушении на посла могла стоять сорванная попытка обвинить Россию, предложил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он допустил, что британские власти и украинские спецслужбы в этой истории действовали согласованно.

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По версии парламентария, Киев мог готовить убийство дипломата, а Лондон — рассчитывать на последующие обвинения в адрес Москвы. В таком случае вмешательство российских силовиков разрушило бы этот план, чем депутат и объяснил отсутствие благодарности.

«Англия хотела обвинить нас в этом. А мы вместо этого спасли им посла. Так это же повод для ненависти!» — заявил ведущий «Царьграда».

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Напомним, ранее ФСБ заявила о предотвращении подготовки терактов против британских дипломатов в Москве, которые планировались украинскими спецслужбами. В ведомстве отметили, что шаги Лондона по Украине ставят под угрозу жизни подданных короны.

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Борис Эльфанд
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