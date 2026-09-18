«Повод для ненависти!» В ГД объяснили странную реакцию Британии на спасение посла от СБУ
Депутат Делягин: Лондон был готов пожертвовать послом ради обвинений в адрес РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За сдержанной реакцией Лондона на сообщение ФСБ о предотвращённом покушении на посла могла стоять сорванная попытка обвинить Россию, предложил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он допустил, что британские власти и украинские спецслужбы в этой истории действовали согласованно.
По версии парламентария, Киев мог готовить убийство дипломата, а Лондон — рассчитывать на последующие обвинения в адрес Москвы. В таком случае вмешательство российских силовиков разрушило бы этот план, чем депутат и объяснил отсутствие благодарности.
«Англия хотела обвинить нас в этом. А мы вместо этого спасли им посла. Так это же повод для ненависти!» — заявил ведущий «Царьграда».
Напомним, ранее ФСБ заявила о предотвращении подготовки терактов против британских дипломатов в Москве, которые планировались украинскими спецслужбами. В ведомстве отметили, что шаги Лондона по Украине ставят под угрозу жизни подданных короны.
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