На месте падения военного самолёта Ан-12 в Кемеровской области спасатели потушили пожар. Полиция оцепила территорию, оперативный штаб продолжает работу. Об этом губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в Telegram.

По его словам, пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы выехать по запросу аварийно-спасательных подразделений. Медицинские учреждения и вертолёт также готовы оказать помощь.