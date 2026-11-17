Пожар на месте крушения Ан-12 в Кузбассе потушили
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На месте падения военного самолёта Ан-12 в Кемеровской области спасатели потушили пожар. Полиция оцепила территорию, оперативный штаб продолжает работу. Об этом губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в Telegram.
По его словам, пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы выехать по запросу аварийно-спасательных подразделений. Медицинские учреждения и вертолёт также готовы оказать помощь.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт разбился возле села Ягуново под Кемеровом во время транзитного полёта через регион. Речь идёт об Ан-12, который направлялся из Новосибирска в Канск. По последним данным Минобороны, погибли 19 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже направил Владимиру Путину свои соболезнования.
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