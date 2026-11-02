Финский политик Армандо Мема обвинил главу МИД страны Элину Валтонен в русофобии после её предложения ограничить въезд российских спортсменов в Шенгенскую зону. Член партии «Альянс свободы» раскритиковал инициативу в соцсети X.

«Министр иностранных дел решила сосредоточиться на русофобии. Она должна прекратить дегуманизацию российского народа, особенно спортсменов», — написал Мема.

Он также заявил, что жёсткая позиция Валтонен препятствует дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Экономические трудности Финляндии политик связал с закрытием границы с Россией.

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия предложила закрыть российским спортсменам въезд во всю Шенгенскую зону. Инициатива прозвучала перед запланированным на март 2027 года чемпионатом мира по фигурному катанию в Тампере. Какие именно соревнования могут затронуть ограничения, Валтонен не уточнила. А ранее CAS отменил ограничения на участие российских хоккейных сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27. Международная федерация хоккея признала обязательным решение спортивного арбитража и назвала пять чемпионатов мира, к которым должны допустить российские команды.