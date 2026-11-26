Украина рискует остаться без помощи Латвии с экспортом сельхозпродукции, если Рига поспешит с запретом транзита российского зерна. О таких последствиях предупредил премьер-министр республики Андрис Кулбергс, передаёт портал Delfi.

По словам главы правительства, Рига сейчас прорабатывает с Киевом варианты вывоза украинского зерна через латвийскую инфраструктуру. Раскрывать детали переговоров политик пока не стал, однако пообещал в ближайшее время сообщить хорошие новости.

Кулбергс считает, что запрет российского транзита без оценки всех последствий может навредить долгосрочным интересам самой Латвии. Премьер рассчитывает вернуться к обсуждению ограничений на заседании кабмина на следующей неделе.

Напомним, в сентябре латвийский парламент одобрил поправки, упрощающие повышение железнодорожных тарифов для зерновых грузов из России. Позднее лидеры трёх прибалтийских республик направили руководству ЕС совместное обращение с призывом остановить такие перевозки.

При этом ещё в октябре Кулбергс предупреждал о риске судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро в случае полного запрета транзита. Как выяснили латвийские власти, к моменту прибытия в республику зерно уже принадлежит компаниям из США, Швейцарии и Японии.