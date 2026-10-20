Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и другие высокопоставленные представители руководства страны не приехали встречать Владимира Зеленского в аэропорту Осло. Прибывшего на переговоры украинского политика у трапа самолёта ожидала небольшая делегация всего из четырёх человек.

Премьер Норвегии не встретил Зеленского в аэропорту Осло. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Судя по кадрам, которые Зеленский сам опубликовал в Telegram, половину встречающих составляли представители украинской стороны. Среди них находился посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш. Норвежского премьера на записи не оказалось.

При этом отсутствие Стёре в аэропорту не означает отказа от официальной встречи. Как сообщило правительство Норвегии, именно премьер выступает принимающей стороной на переговорах по украинскому урегулированию. К обсуждению также присоединится президент Финляндии Александер Стубб.

Главной целью визита Зеленского стали переговоры со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Как ранее писал Life.ru, украинская сторона рассчитывает обсудить пути завершения конфликта, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство вооружений.

Кроме того, программа пребывания Зеленского включает аудиенцию у норвежского короля Хокона и посещение парламента страны. После переговоров предусмотрена совместная пресс-конференция с участием руководителей Украины, Норвегии и Финляндии.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах представителей США, Украины и европейских стран в Майами. На встрече 9 октября обсуждались гарантии безопасности, энергетическая инфраструктура и возможные шаги к урегулированию конфликта до наступления зимы. Однако консультации завершились раньше намеченного времени на фоне разногласий сторон. Позднее, 18 октября, Зеленский провёл телефонный разговор с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Участники вернулись к итогам предыдущих контактов и обсудили дальнейшие дипломатические шаги, но о конкретных договорённостях не объявили.